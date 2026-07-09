İyi Finans, Renault Clio 5 Evolution modeli için yeni bir finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında peşinatsız teslimat imkânı sunulurken, aylık taksitler 75 bin TL olarak açıklandı.

Peşinatsız araç sahibi olmak isteyenlere yeni bir kampanya duyuruldu. Tasarruf finansman şirketlerinden İyi Finans, Renault Clio 5 Evolution modeli için hazırladığı yeni kampanyayı müşterileri ile paylaştı.

75 BİN TL SABİT TAKSİT!

Paylaşılan kampanyaya göre, 100 bin TL ön ödeme ile araca hemen teslim imkânı sunuluyor. Kampanyada peşinat talep edilmezken, geri ödeme planı 35 ay boyunca aylık 75 bin TL taksit şeklinde oluşturuldu.

Şirket tarafından yapılan paylaşımda, kampanyanın "Peşinatsız bir şekilde hemen teslim" avantajı sunduğu belirtilirken, aylık taksitlerin sabit olduğu vurgulandı.

Kampanyanın öne çıkan detayları:

Araç Modeli Renault Clio 5 Evolution Organizasyon Bedeli 100 bin TL Peşinat Peşinatsız teslim Teslim Durumu Hemen teslim imkânı Vade 35 ay Aylık Taksit 75 bin TL sabit taksit

TOPLAM ÖDEME 2.7 MİLYON!

Kampanya kapsamında "Renault Clio 5 Evolution" için 100 bin TL ön ödeme, 35 ay 75 bin TL sabit taksitle araç için ödenecek toplam rakam 2 milyon 725 bin TL.

Not: Kampanyada yer alan teslimat koşulları, organizasyon bedeli ve ödeme planı şirket tarafından duyurulan bilgilere dayanıyor. Başvuru öncesinde güncel şartları firma tarafından teyit ediniz.