Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto, bu sene Asghar Farhadi dâhil 30 ülkeden önemli sinemacıları ağırlıyor.

TRT çatısı altında bu yıl 8’incisi organize edilen 12 Punto, sinema dünyasını İstanbul’da buluşturuyor. 19 Temmuz’a kadar devam edecek programa, 30 farklı ülkeden 60’a yakın sinema profesyoneli katılıyor. 12 Punto; paneller, masterclasslar, söyleşiler ve film gösterimleriyle dünya sinemasının önde gelen isimlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

12 Punto uluslararası jürisinin başkanlığını üstlenen Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi ise katılımcılarla masterclass gerçekleştirecek.

BEŞ SENEDE 593 ÖDÜL ALDIK

Festivalin dün Feriye’de yapılan basın toplantısında konuşan TRT Genel Sekreteri Mesut Eker, programda “15 Temmuz Özel Kategorisi” ve “Filistin Sineması Özel Bölümü”nün yer alacağını söyledi.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise TRT ortak yapımlarına dikkat çekerek “Önceki dönemde Türkiye’yi dünyada temsil eden filmler üretildi. Son beş senede 119 filmimiz 1.200 festivalde yarıştı ve toplamda 593 ödül aldı. Yalnızca 2026 yılında 26 filmimiz 15 tane ödül kazandı. İnşallah Türk sineması daha da büyüyerek bütün hikâyelerini bütün dünyaya anlatmaya devam edecek. 12 Punto ile 8 senede toplamda 250 yapımcı ve yönetmenin hayallerine destek olduk. İnşallah bu sene 12 Punto’da seçilecek projeler de önümüzdeki dönemde başarı yakalayacak” dedi.

12 Punto kapılarını açtı: Sinemanın kalbi İstanbul’da atıyor

“FİLİSTİN 36” FİLMİNİN YAPIMCISI BAWARDI: SİYONİST LOBİ, FİLMİMİZİ ENGELLEMEYİ BAŞARAMADI

Oscar’da bu sene “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde kısa listeye kalma başarısı gösteren TRT ortak yapımı “Filistin 36” da 16 Temmuz akşamı 12 Punto’da ön gösterim yapacak. Dünkü basın toplantısına katılan filmin yapımcısı Ossama Bawardi, “Filistin 36, bugüne kadar çekilmiş en büyük Filistin yapımı. Bu uluslararası filme TRT üzerinden Türkiye’nin katkısı daha önemli. Çünkü Türkiye ile bizim asırlar öncesine uzanan ortak bir tarihimiz var. Umarım sinema aracılığıyla bu kültürel bağı devam ettirebiliriz. Filmimiz inşallah cuma günü TRT’nin desteğiyle Türkiye’de de vizyona girecek” dedi.

7 Ekim hadiselerinden sonra filmin çekimlerini Filistin’den Ürdün’e taşımak zorunda kaldıklarını kaydeden Bawardi, eserin tamamlanıp farklı ülkelerde vizyona girme safhasında Siyonist lobinin baskılarına maruz kalmalarını şu sözlerle anlattı:

“Siyonist lobi dünyada çok güçlü. Bazı ülkelerde filmimizin gösterime girmesine mâni olmaya çalıştılar. Ancak biz kuvvetimizi insanlardan alıyoruz. Dolayısıyla fazla başarılı olamadılar. Engellemelerin üstesinden gelmeyi başardık.”

Filmin başrol oyuncusu Karim Daoud ise devam eden soykırım ortamında zor şartlarda film yaptıklarını söyledi.

“Filistin 36” filmi 1936’da İngiliz sömürgesine karşı Filistinlilerin başlattığı halk ayaklanmasını işliyor.



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