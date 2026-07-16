CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün (Perşembe) saat 14.00’te partisinin Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini, parti örgütlerinde aylardır devam eden revizyon süreci oluşturacak.

Bugüne kadar 36 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu’nun bugünkü toplantıda da değişim hamlelerini sürdürecek. Kurultay sürecine kendi kontrolündeki örgüt yönetimleriyle girmek isteyen Kılıçdaroğlu’nun bugünkü MYK toplantısında da 15’e yakın il yönetiminde değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Ayrıca henüz atama yapılmayan illere görevlendirme yapılması bekleniyor.

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ÖZEL’İN YENİ PARTİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Toplantının bir diğer gündem maddesini ise olağan kurultay takvimi ile Özgür Özel’in ilan etmeye hazırlandığı yeni parti olacak. MYK'da kurultay hazırlıkları, il ve ilçe kongrelerinin planlaması ile kongre sürecinde izlenecek yol haritasını ayrıntılı şekilde değerlendirecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ilan etmeye hazırlandığı yeni parti süreci de yakından takip ediliyor. Partiden kitlesel bir kopuş beklemeyen Kılıçdaroğlu cephesi, yeni parti kurulması halinde CHP’ye etkisinin sınırlı olacağı görüşünü savunuyor.

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BELEDİYE SORUŞTURMALARI GÜNDEMDE

Öte yandan, toplantıda ayrıca belediyelere yönelik devam eden adli süreçlerin de kapsamlı şekilde değerlendirileceği öğrenildi.

Özellikle dün çıkarıldığı mahkemece suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında tutuklanan Hüseyin Can Güner soruşturmasının MYK'nın önemli gündem başlıklarından biri olması bekleniyor. Bunun yanı sıra belediye başkanları hakkında devam eden yargı süreçleri de masaya yatırılacak.



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