Türkiye’de üretimi bulunmayan veya sanayinin ihtiyacını karşılayacak seviyede üretilemeyen bazı girdilerin vergi yükü azaltılırken, yerli kapasitenin yüksek olduğu ürün gruplarında gümrük vergileri artırılıyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı 15 bin ürünü kapsayan ithalat rejiminin 150 alt ürün kategorisinde değişiklik yaparken, genel bir vergi artışı yerine üretim ve tüketim dengesini dikkate alan ürün bazlı uygulamalara yöneldi.

Ticaret Bakanlığı sanayinin elini güçlendiriyor! Yerli olarak üretilmeyen girdilerde vergi yükü azalıyor

Ayrıca bazı ürünlerin gümrük sınıflandırmaları yeniden düzenlendi. İthalatta teste tabi ürünlerin ise daha açık biçimde belirlenmesi sağlandı. Yeni alt pozisyonlarla kapsam dışında kalan ürünlerin gereksiz test ve denetime tabi tutulmasının önüne geçildi.

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Yerli üretime konu ürünlerde ithalatın seyri de gözetim uygulamalarıyla takip ediliyor. Bakanlık, 18 ürün grubunda yaptığı düzenlemeyle 10 ürün grubunun gözetim fiyatını veya kapsamını güncellerken, 8 ürün grubunda yeni gözetim kıymeti belirledi. Böylece yürürlükteki gözetim tebliği sayısı 184’ten 192’ye yükseldi. Uygulamayla düşük bedelli ithalat beyanlarının ve yerli üretici üzerinde haksız rekabet oluşturabilecek fiyatlamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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