Güvenlik kaynakları, FETÖ’nün darbenin başarısız olma ihtimaline karşı B planı olarak “kontrollü darbe” iftirası ve alçaklığı olduğunu belirterek planın beyninin “casusluk” suçundan tutuklu istihbaratçı Enver Altaylı olduğunu söyledi.

Türkiye, 10 yıl önce Cumhuriyet tarihinin en alçak ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Güvenlik kaynakları, FETÖ’nün darbe girişimi başarısız olursa örgütün uygulayacağı B planının “kontrollü darbe yalanı” olduğunu söyledi. FETÖ’nün 40 yıl boyunca devlete ve millete sinsice sızdığını ifade eden güvenlik kaynakları, şunları kaydetti: FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü 10 yıl geçmesine rağmen ülke ve millet nezdinde lanetlenmiş yerini koruyor. FETÖ’nün gördüğü tepkinin ana sebebi yaklaşık 40 yıl boyunca gizlilikle ve hırsla büyüttükleri mahrem yapılanmaları. Örgütün ruhu denebilecek mahrem yapılanmasını örgüt elebaşı ‘bir asker 10 koleje eş değer’ gibi sözlerle tanımlamıştı.

FETÖ’nün B planı kontrollü darbe! İhanet kalkışması püskürtülünce iftiraya sarıldılar

BOMBA ATMAKTAN ÇEKİNMEDİLER

FETÖ’nün Türk milletine verdiği en büyük zararlardan biri, gençleri kandırıp ailelerinden kopartarak milletine yabancılaştırması oldu. Örgüt, taşeronluğunu yaptığı dış mihrakların hedefleri doğrultusunda ülkeye ve devlete karşı adım adım kurguladığı operasyonlarla yargıyı, kolluk güçlerini ve kamudaki bütün imkânlarını haince seferber ederek 15 Temmuz’a kadar geldi. Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik başlayan idari soruşturmalar ve ihraçlar örgütün şah damarı kadar önem verdiği TSK’ya uzanınca FETÖ’cü teröristler kendi meclisini, kendi halkını, kendi binalarını bombalamaktan çekinmedi. 2016 Yüksek Askerî Şûra’da alınması beklenen FETÖ ile mücadele ve tasfiye kararlarından haberdar olan örgüt, 15 Temmuz akşamı gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdi.

FETÖ’nün B planı kontrollü darbe! İhanet kalkışması püskürtülünce iftiraya sarıldılar

FETÖ’NÜN AKIL HOCASI: ALTAYLI

FETÖ’ye uzun yıllardır çalışan kişilerden birisinin Enver Altaylı olduğunu belirten güvenlik kaynakları “FETÖ damarlarına kadar işlemiş olan iftira ve ‘kendi eylemlerini başkasına yıkma’ alışkanlıklarını hain darbe teşebbüsünde yeniden sahneye koydu. Örgütün darbenin başarısız olma ihtimaline karşı ‘kontrollü darbe” iftirası ve alçaklığı ‘B planı’ olarak devreye sokuldu. Planın beyni ise uzun yıllardır yabancı istihbarat servislerinin maşası olarak her taşın altından çıkan Enver Altaylı idi. Yurt dışındaki onlarca firari FETÖ’cü eski asker ile temasını sürdüren ve bunlardan bir ağ oluşturan Enver Altaylı’nın, FETÖ’nün en üst ve etkili yöneticisi olan Mustafa Özcan ile mazisi uzun yıllara dayanan dostluğu biliniyor. Soruşturma dosyasında geçen kayıtlara göre Altaylı’nın, 15 Temmuz’a ilişkin olarak FETÖ’cü askerlerin hazırladığı ve ‘kontrollü darbe yalanının’ temelini oluşturan ‘A Search For Truth’ başlıklı iftira raporunu Nisan 2017’de kendi bilgisayarında düzenlediği ve örgüte akıl hocalığı yaptığı belirlendi. Bir ay sonra FETÖ kontrolündeki Stockholm Center For Freedom isimli medya kuruluşu tarafından servis edilen bu raporda ‘darbe teşebbüsünün senaryo olduğu’ yalanı işlenmişti” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün B planı kontrollü darbe! İhanet kalkışması püskürtülünce iftiraya sarıldılar

KAOS PLANINA SARILDILAR

15 Temmuz’a halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle geçit vermediğini aktaran güvenlik kaynakları, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla sokaklara çıkan halk darbeye geçit vermedi. FETÖ, yıllardır Türkiye aleyhine yaptığı ‘radikal İslam, IŞİD destekçisi’ gibi gösterme operasyonlarını 15 Temmuz’un ardından dezenformasyon operasyonlarına çevirdi. Örgütün kurgu raporları, farklı ülkelerde çok sayıda etkili isme ve kuruluşa yine Enver Altaylı’nın onayının ardından yayıldı. Altaylı’nın bilgisayarından çıkan kanlı kaos planında ‘kardeşi kardeşe kırdırarak milletimizin kanının dökülmesi’ planı ayrıntıları ile mevcut. Ayrıca Enver Altaylı’nın bilgisayarından 15 Temmuz öncesinde hazırladığı 18 Şubat 2016 tarihli nottaki ibareler ‘devlete ve devlet yönetimine karşı ayaklanmayı’ desteklediğini açıkça gösteriyor.



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