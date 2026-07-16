Darbeden önce yurt dışına kaçan FETÖ elebaşları konforlu bir hayat sürdürürken geride bıraktıkları örgüt mensuplarının yaşadıkları hukuki süreçleri ya da kaçak hayatı “imtihan” gibi lanse ediyorlar.

FETÖ, 2014 yılından itibaren üst düzey yöneticilerini kademeli olarak yurt dışına kaçırdı. Örgüt yöneticilerinin rahat hayatları için öncelikli tercihleri Batılı ülkeler oldu. Örgütün yönetici kadroları ve ailelerinin kısa zamanda aldıkları daimî oturum izinleri, konforlu hayat tarzları, gösterişli düğünleri, villaları, farklı ülkelere seyahat ederken isim değişikliği yapmaları birçok kez gündeme geldi.

FETÖ’nün üst düzeyleri, 15 Temmuz sonrası geride bıraktıkları mensuplarının geçirdikleri hukuki süreçleri, hapis cezalarını ve gaybubet evlerinde saklanmalarını “imtihan” gibi lanse etti. Geride kalan ve kaçak hayatı yaşayan örgüt mensupları gördükleri bu ayrım karşısında bağlılıklarını yitirdi. Örgüt yöneticileri ise bu konforlu hayatı sürdürmeye devam etti.

Örgüt elebaşları burjuva hayatı sürüyor! Batı'ya kaçan FETÖ'cü hainler lüks içinde yaşıyor

MASRAFLARI ÖRGÜTTEN

ABD’de örgüt yöneticileri, mahrem birimlerin yöneticileri, 15 Temmuz darbe girişimine karışan sivil imamların aileleri ve rütbeli askerler örgütün finansmanı ile mevcut hayat standartlarına ulaştı. FETÖ çatı iddianamesinde yargılanan ve örgütün icra heyetinde bulunan firari Barbaros Kocakurt ve aynı davada yargılanan firari İsmail Büyükçelebi ailesiyle ABD’de New Jersey’de yaşıyor.

Örgüt elebaşları burjuva hayatı sürüyor! Batı'ya kaçan FETÖ'cü hainler lüks içinde yaşıyor

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün ailesinin oturduğu New Jersey’deki ev de FETÖ’nün yönetimi tarafından örgütün parası ile alındı. Hatta işlemleri Adil Öksüz’ün ABD’de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım gerçekleştirdi.

Darbenin sivil imamlarından Hakan Çiçek’in ailesi de ABD’de örgütün kasasından hayatını sürdürenlerden. Çocukların okul ve eğitim masraflarına kadar örgüt darbeci Hakan Çiçek’in ailesini finanse ediyor.

Örgüt elebaşları burjuva hayatı sürüyor! Batı'ya kaçan FETÖ'cü hainler lüks içinde yaşıyor

REFAH İÇİNDE YAŞIYORLAR

FETÖ’nün mahrem yöneticileri ABD’de örgütün finansmanı ile çeşitli ticari faaliyetler yürütüyor. Bilişim şirketleri, mobilya ve gıda işlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. ABD’de yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner, İsmail Kokuroğlu gibi isimler kurdukları şirketlerle burjuva hayatı sürüyor. FETÖ’nün finansmanı ile kurdukları şirketlerini gizleyen bu isimler refah içindeki hayatlarına devam ediyorlar.

Örgüt elebaşları burjuva hayatı sürüyor! Batı'ya kaçan FETÖ'cü hainler lüks içinde yaşıyor

10 BİN DOLAR MAAŞ

FETÖ’nün ABD’de yaşayan yöneticileri örgütten maaş da alıyor. Tavan maaş miktarı 10 bin dolar, en düşük maaş ise 2 bin 500 dolar. Maaş miktarı kademeye göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaşı alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan İcra Heyeti’nde yer alan 12 isim ve 40 kişilik İstişare Heyeti’nin bazı üyeleri var.



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