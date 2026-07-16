Meclis’ten geçen torba teklifle, dijital platformlardan yapılacak yüzde 2’lik kesinti, günden güne kan kaybeden sinema sektörüne 417 milyon liralık can suyu olacak.

Türkiye’de sinema sektörünün desteklenmesi ve sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşturulması için önemli bir adım atıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba teklifle, dijital platformlar ile ücretli televizyonların yıllık net satış gelirlerinden yüzde 2 kesinti yapılarak sinemaya aktarılacak.

Düzenlemeyle sektöre yıllık 417 milyon liralık ilave kaynak sağlanması, yerli yapımların kalitesinin ve Türk sinemasının küresel gücünün artırılması hedefleniyor.

"SİNEMA GERÇEKTEN ZOR DURUMDA"

Sektörün krizini rakamlarla özetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pandemi öncesinde 77 milyon olan bilet satışının 27,9 milyona gerilediğini belirten Güven “2026 yılı için çok daha kötü öngörülerimiz var. Sinema gerçekten zor durumda, çok kötüye gidiyor” dedi.

Fransa’nın sinemaya yıllık 720 milyon avro, Türkiye’nin ise sadece 5 milyon avro ayırdığını vurgulayan Güven, şöyle devam etti:

Yüksek maliyetler ve zarar riski yüzünden yapımcılar, sinemacılar ve starlar beyaz perdeden kaçıyor. İyi film üretemediğimiz için seyirci çekemiyoruz. Şu an bilet fiyatı yabancıda 250, yerlide 212, çarşambaları ise 140 lira. Amerikan sinemasını gişede yenebilen nadir ülkelerdendik; yerli film payımız yüzde 60’tan yüzde 40’a düştü. Sinema şu an âdeta yoğun bakımda.

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