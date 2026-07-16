TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş: Darbeler geleneği tarihe gömüldü

15 Temmuz münasebetiyle Meclis Camisi’nde mevlid programı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi. Meclis’in bombalanan yerine parti temsilcileri ile birlikte karanfil bırakan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır” dedi. Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra Meclis bahçesine ağaç dikti.

Haberle İlgili Daha Fazlası