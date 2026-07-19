Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in gerçekleştirdiği üst düzey diplomatik girişimlerin ardından, 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tasarı parlamentonun oylama takviminden tamamen çıkarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın gündeme getirdiği 1915 olaylarını tanıma tasarısı, Bakü'nün Başbakan Netanyahu'ya yönelik gerçekleştirdiği diplomatik girişimler sonucunda Knesset'teki oylama takviminden çıkarıldı.

BAKÜ’DEN TEL AVİV’E DOĞRUDAN MÜDAHALE

Haaretz’in İsrailli üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Kabinesi haziran ayı sonunda Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın öncülüğünde 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı bir tasarıyı onayladı. Ancak kararın resmi devlet politikasına dönüşmesi için gereken parlamento oylaması öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, doğrudan Başbakanlık Ofisi ile temasa geçti. Yapılan üst düzey diplomatik girişimlerin ardından Başbakan Netanyahu, tasarının Knesset genel kuruluna getirilmesini bizzat engelledi.

İsrailli yetkililerin, Azerbaycan tarafına konunun parlamentonun yaz tatili öncesindeki oylama paketine dahil edilmeyeceği ve gündemden tamamen çıkarıldığı yönünde güvence verdiği öne sürüldü. Knesset’in tatile girmesi ve yaklaşan erken seçim takvimi nedeniyle, söz konusu girişimin tamamen rafa kalktığı bilgisi de paylaşıldı.

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AZERBAYCAN: "TARİHSEL GERÇEKLERİN ÇARPITILMASIDIR"

Girişimin durdurulmasının arka planında, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı peş peşe açıklamalar da yer almakta. Bakü yönetimi, 1915 olaylarına ilişkin siyasi hamleleri resmi olarak kınayarak şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Bu adım, 1915 olaylarına ilişkin tarihsel gerçeklerin çarpıtılması anlamına gelmektedir. Karmaşık bir tarihi meseleyi, sağlam bir hukuki veya bilimsel temeli olmayan siyasi bir karara indirgemek bölgedeki uzlaşı çabalarını ve kalıcı barışı sabote eder."

İsrail basını da Bakü'nün diplomatik kulis faaliyetleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Aliyev’in Bakü’de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’yı ağırlayarak Doğu Kudüs vurgulu destek mesajları vermesinin Tel Aviv üzerinde stratejik bir baskı unsuru oluşturduğu yönünde değerlendirmelere yer verdi.

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Öte yandan Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın ofisi, oylamanın iptal edilmesinde Netanyahu'nun doğrudan müdahalesi olduğu iddialarını reddetse de, tasarının neden genel kurula sunulmadığına dair alternatif bir gerekçe sunamadı.

Bakü ile olan stratejik ilişkilerini riske atmak istemeyen Tel Aviv yönetimi, gelen tepkiler üzerine 1915 olaylarını bir dış politika enstrümanı olarak kullanma girişimini fiilen gömmüş oldu.

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