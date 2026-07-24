CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu yeni partiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Parti ismi ve logosuna ilişkin ilk detaylar paylaşılırken, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler de gündem oldu. Peki, Özgür Özel yeni parti ismi ne, logosu belli oldu mu?

CHP'den istifa ederek yeni parti kurma sürecini başlatan Özgür Özel, kuruluş evraklarını imzaladı. "Yeni Parti" adıyla yapılan ilk resmi paylaşımın ardından gözler partinin ismine, logosuna ve kuruluş sürecine çevrildi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ İSMİ NE?

Özgür Özel'in yeni partisine ilişkin ilk resmi paylaşım, "Yeni Parti İletişim" isimli X hesabından yapıldı. Paylaşımda, "Liderimiz Özgür Özel, 'YENİ Parti'mizin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 91 milletvekilimiz YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı. Başlıyoruz!" ifadelerine yer verildi. Böylece parti ismi ilk kez resmi bir hesap üzerinden "YENİ Parti" olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Özgür Özel'in istifasını imzaladığı anlara ait video da sosyal medya üzerinden yayımlandı. Videoda imza attıktan sonra Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel yeni parti ismi ne, logosu belli oldu mu?

ÖZGÜR ÖZEL PARTİ LOGOSU BELLİ OLDU MU?

Bugün yaşanan gelişmelerle birlikte X hesabında dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Özgür Özel, profilindeki "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" ifadesini kaldırırken, kapak görselini de "Yeni Parti" ibaresinin yer aldığı yeni görselle değiştirdi.

İşte Yen Parti'nin logosu:

Özgür Özel yeni parti ismi ne, logosu belli oldu mu?

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