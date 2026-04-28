ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştiği öne sürülen görüşmede, Lübnan'daki ateşkesin geleceği masaya yatırıldı. Trump'ın, İsrail'i "gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınması konusunda uyardığı" iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, görüşmede İsrail ordusunun kuzey sınırındaki yerleşimlerin ve askerlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi gerektiğini savundu. Buna karşılık Trump'ın, Lübnan'da varılan ateşkesi riske atabilecek adımlardan kaçınılması yönünde uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Netanyahu'nun ayrıca Güvenlik Kabinesi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, Trump'ın İran ile Lübnan'daki gelişmeleri birbiriyle bağlantılı gördüğünü aktardığı öne sürüldü.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerde ve kuzeydeki yerleşimlerde hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail, 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava operasyonlarıyla Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef almış ve bazı bölgelerde fiili kontrol sağlamıştı. Lübnan makamları, bu süreçte 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklarken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 500'ü aştığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ancak ateşkese rağmen bölgede tansiyon düşmezken, İsrail saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Hizbullah ise ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail güçlerine karşılık veriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası