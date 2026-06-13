Yunanistan Basketbol Federasyonu, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a Olympiakos final serisi sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 yıl salonlardan men ve 50 bin avro para cezası verdi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Yunanistan Basketbol Federasyonu tarafından 1 yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre cezanın gerekçesi, Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan final serisinin dördüncü maçında yaptığı sosyal medya paylaşımları oldu.

Federasyonun disiplin kurulu, söz konusu açıklamaların ardından Giannakopoulos hakkında yaptırım uygulanmasına karar verdi. Karar kapsamında Panathinaikos Başkanı'nın bir yıl süreyle basketbol müsabakalarının oynandığı salonlara giriş yapamayacağı belirtildi.

50 BİN AVRO DA PARA CEZASI

Men cezasının yanı sıra Giannakopoulos'a 50 bin avro para cezası da kesildiği ifade edildi.

Yunan basketbolunun en tartışmalı isimlerinden biri olarak gösterilen Giannakopoulos, daha önce de yaptığı açıklamalar ve hakemlere yönelik eleştirileri nedeniyle çeşitli disiplin cezalarıyla gündeme gelmişti.

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