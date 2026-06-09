Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 102-92 mağlup oldukları Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 3'üncü maçında Olympiakos taraftarlarının yaptığı hakaret içerikli tezahüratlara tepki gösterdi. Ataman, "Takımınız sahaya bir tane bile Yunanistan Milli Takımı oyuncusu süremedi. Takımımı temsil eden 4 Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir defa daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin 3'ncü maçında Olympiakos'a 102-92 mağlup oldu. Müsabakanın bitimine 51 saniye kala hakeme itirazları nedeniyle 2 teknik faul alarak oyundan ihraç edilen Ataman, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Deneyimli koç, Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik yaptığı sloganlara cevap verdi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Ergin Ataman'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar attınız. Bilmenizi isterim ki bir Türk olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda, kardeş olarak gördüğüm Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu da bilmenizi isterim. Maçlara bayraklarla gelmek elbette sizin hakkınız ve buna saygı duyuyorum. Ancak size bir gerçeği hatırlatmama izin verin; dün Yunanistan Ligi Finalleri'nin 3'üncü maçında, takımınız sahaya bir tane bile gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusu süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden 4 Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Ergin Ataman'ın açıklaması

Tutkulu Panathinaikos taraftarları, basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm bu gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Son topa ve son saniyeye kadar şampiyonluğun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Her şey bittiğinde, sahada zaferi kutlayan taraf biz olacağız."

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