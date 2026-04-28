Isparta’da sabah tartıştığı arkadaşının babası tarafından akşam yumruklanarak darp edilen 16 yaşındaki çocuk, “Beni döverek evime kadar getirdi. Bana hakaret ve tehdit etmeyi sürdürdü. Yüzüm kanlar içerisindeydi” diyerek dehşeti anlattı. Çocuğun dedesi ve anneannesi ise mahkemenin takipsizlik kararına tepki gösterdi.

18 Şubat'ta Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 16 yaşındaki Osman İnan ile arkadaşı arasında sözlü tartışma yaşandı. İnan, arkadaşı Ömer Faruk M.'nin kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine arkadaşını bir süre kovaladığını, daha sonra ise olayın sona erdiğini öne sürdü.

ARKADAŞININ BABASI DARP ETTİ

Tartışma yaşanan günün akşamında Ömer Faruk M.'nin babası Şahan M. cami girişinde gördüğü 16 yaşındaki Osman İnan’ı defalarca yumrukladı. Ömer Faruk M. çocuğu darp ettikten sonra ikametinin önüne kadar götürerek kapıya bıraktı, hakaret ve tehditlerde bulundu. Korku dolu darp anları mahalledeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Isparta'da 16 yaşındaki çocuğa arkadaşının babasından darp! Yumrukladı, evine bıraktı, tehdit etti

MAHKEMEDEN TAKİPSİZLİK KARARI

Torununun darp edildiğini öğrenen Fatma Çınar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet sonrası açılan davada mahkeme "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verdi. Karara itiraz eden aile, yeniden mağdur olduklarını belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

Isparta’da 16 yaşındaki çocuğa arkadaşının babasından darp! Yumrukladı, evine bıraktı, tehdit etti

“ANA KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI”

Arkadaşının babası tarafından darp edilen 16 yaşındaki Osman İnan, yaşananları şöyle anlattı:

Ben okula giderken bu şahsın oğlu yanıma geldi ve bana ‘Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de o an konuşmak istemedim ve ‘Yanımdan git, baban benimle konuşmana kızıyor' dedim. Zaten onunla da görüşmek istemiyordum. Yoluma devam ederken yanıma geldi ve bana küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim ve kendisini kovalamaya başladım.

Isparta’da 16 yaşındaki çocuğa arkadaşının babasından darp! Yumrukladı, evine bıraktı, tehdit etti

"YÜZÜM KANLAR İÇERİSİNDEYDİ”

"Yumrukları yiyince şok oldum. Daha sonra beni döverek evime kadar getirdi. Evimin kapısına geldiğimizde de yumruklamaya devam etti. Sonra anneannem dışarı çıktı, onu görünce kaçıp gitti. Giderken de bana hakaret ve tehdit etmeyi sürdürdü. Yüzüm kanlar içerisindeydi” diyerek dehşeti anlatan çocuk, olay sonrasında psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç kullanmaya başladığını belirtti.

Isparta’da 16 yaşındaki çocuğa arkadaşının babasından darp! Yumrukladı, evine bıraktı, tehdit etti

“ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

Dede Yaşar Ç., "Torunumla birlikte namaza gittik. Ben caminin içine girdim. O şahıs da sanırım benim içeri girmemi beklemiş. Torunum camiye girerken onu dışarıda yakalamış. Caminin etrafında torunumu döverek ağzını burnunu kanatmış. Emniyette ifade verdik ve darp raporu aldık. Geceleri uyuyamıyor” diyerek tepki gösterdi.

Isparta’da 16 yaşındaki çocuğa arkadaşının babasından darp! Yumrukladı, evine bıraktı, tehdit etti

"NASIL BU KADAR ACIMASIZ OLABİLİR?"

Takipsizlik kararına tepki gösteren dede “Mahkemenin lehimize karar vermesi için bu çocuğun illa ölmesi mi gerekiyordu? Bu kadar dayak yemiş, ağzı yüzü dağılmış bir çocuğun daha ne yaşaması gerekiyordu? Zaten bu çocuk öksüz, annesi babası yok. Ben onu 15 günlükken yanıma aldım ve büyüttüm. 16 yaşındaki bir çocuk bu şekilde dövülmez. 45 yaşındaki bir insan nasıl bu kadar acımasız olabilir?” diye konuştu.

Isparta’da 16 yaşındaki çocuğa arkadaşının babasından darp! Yumrukladı, evine bıraktı, tehdit etti

Anneanne Fatıma Çınar ise “Çocuğumu merdivenden itmeye çalıştı. Ben de kendisine ‘Zaten dövüp öldürmüşsün, daha ne yapıyorsun?' dedim. Daha sonra bağırarak oradan uzaklaştı. Çocuk geceleri uyanıp yürüyor, bağırıyor ve kabuslar görüyor. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" dedi.

