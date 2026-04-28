Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, okul saldırılarının ardından dikkatlerin çevrildiği sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu. Çocukları yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Göktaş, "6 ay içerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak. Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Okul saldırılarına ve yapılacak düzenlemelere değinen Göktaş, sosyal medyaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Göktaş, "Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek. Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay içerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak." dedi.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa'ya göre genç ve dinamik nüfus yapısına sahibiz. Evet yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor ancak fırsat penceresini kapatmamak adına tedbirler alıyoruz.

Böyle gidersek TÜİK'e göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokuldaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Biz bu tedbirleri çok hızlı ve öncü bir şekilde alıyoruz.

Merakla bekleniyordu! Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesi için tarih verdi

"DÜZENLEME 6 AY İÇİNDE ÇIKACAK"

Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız. Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay içerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak.

Çocuklarımızı korumak bir zorunluluktur. Aileleri de sürecin parçası haline getirmemiz lazım. Amacımız denetlemek, çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak. Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor.

"AMACIMIZ YASAKLAMA DEĞİL DENETLEMEK"

Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek. Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri. (Platformlar, oyun yapıcılar, teknoloji üreten firmalara) Gelin, temiz içerikli teknoloji üretelim, çocukları zorbalıktan, şiddeti özendiren içeriklerden koruyalım.

OKULLARA YÖNELİK SALDIRILAR

Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritamız var. Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak.

Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zeka destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek."

Haberle İlgili Daha Fazlası