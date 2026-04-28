Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nde su seviyesinin artmasının ardından karaya oturan kayıklar, yeniden yüzmeye başladı. Gölde ortaya çıkan adacıklar ise kayboldu.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesi altında olan, Türkiye'nin en büyük göllerinden Eber Gölü’nde sağanak sonrasında su seviyesi artış gösterdi. Gölde eskiden sular çekildiği için karaya oturan kayıklar sular altında kaldı. Öte yandan birçok adacığın da yine artan su seviyesinden dolayı artık görülmediği gözlendi.

Kuraklık alarmı verilen Eber Gölü’nde su seviyesi yükseldi! Karaya vuran kayıklar yeniden suda

Gölün son hali dron ile görüntülenirken, Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş ise önemli açıklamalar yaptı.

Ateş “2026 yılı nisan ayı yağışları ile birlikte Eber Gölü'nün en fazla besleyici kaynak olan Akarçay'dan gelen su seviyesi ile göldeki seviyenin yüzde 30-40 seviyelerine ulaştığını görmekteyiz. Yağışların bu şekilde devam etmesiyle su seviyesinin biraz daha yükseleceğini işarettir. Su seviyesinin artmasıyla gölün eski canlılığa kavuşulacağını göreceğiz inşallah” dedi.

SU SEVİYESİ ARTTI

Eber Gölü, Afyonkarahisar il sınırları içinde, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alır. Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü tektonik bir göldür. Akarçay kapalı havzasının bir parçası olan gölün en derin noktasının 21 metre olduğu belirtilse de, ortalama derinliği sığ olup genelde 3-4 metre civarındadır. Göl, son yıllarda ciddi kuraklık ve su çekilmesi sorunlarıyla karşı karşıya kalmış olsa da, Nisan 2026 itibarıyla su seviyesi yükseldi. Geçen yıl %5 civarında olan doluluk oranı, bu yıl %15'e ulaştı.

