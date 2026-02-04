Toplumun temeli olan aileyi hedef alan sistemli saldırılar, aileyi güçlendirme çalışmalarına rağmen zaman zaman başarılı olabiliyor. Türkiye’de dün gündeme gelen üç aile trajedisi “Türk ailesi nereye gidiyor” sorusunu gündeme getirdi.

1- ALTIN İÇİN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ!

Çanakkale’de iş adamı Erkan Elmas, tartıştığı babası tarafından öldürüldü. Olay önceki gün Çan ilçesinde meydana geldi. Erkan Elmas babası M.E’den aldığı altınları geri veremeyince aralarında tartışma çıktı. Öfkelenen M.E., bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Erkan Elmas, hayatını kaybetti. Baba M.E. gözaltına alındı.

2- YAŞLI KADINI TORUNU ZEHİRLEDİ!

İzmir’de yaşayan 85 yaşındaki Semra Şenkaya, Gaziemir’de kentsel dönüşüme giren evinin torunu K.Ş. (39) ve gelini H. Ş. tarafından hileyle elinden alındığını söyledi. Torunun kendisini evinden kovmak için bıçak çektiğini anlatan Şenkaya “Hatta çayıma çamaşır suyu koyarak beni zehirlemeye kalkıştılar” dedi. Maaş kartına da el konulduğunu anlatan Şenkaya “Kredi çekmek için bankaya götürdüler, adıma kart çıkartıp emekli maaşımı ve birikimlerimi almışlar” diye konuştu. Şenkaya, K.Ş. ve karısı H.Ş.’den şikâyetçi oldu.

3- KADIN KOCASINI SOYDU!

Denizli’den Konya’ya çalışmaya giden M.T. komşularının “Evine hırsız girmiş” ihbarı üzerine apar topar döndü. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen M.T, yaklaşık 1 milyon liralık eşyasını götürenleri görünce hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde eşinin eşyaları akrabalarıyla bir kamyonete yükleyerek evden uzaklaştıklarını gören M.T., şikâyetçi oldu. R.T. ile birlikte eşinin kardeşi Y.E, teyzesi H.K, yeğeni A.K, ablası F.K. ve annesi H.E. hakkında soruşturma açıldı. M.T. “Evimde 18 çeyrek altın, 3 gram altın, tanesi 10 gramdan 2 bilezik ve 50 bin TL çalınmış. En ağır şekilde ceza almalarını istiyorum” dedi.

