Suriye siyasetini altüst eden yeni sızıntılarda, “gizli” ibareli bir zarftan Beşar Esad’ın yıllar boyunca kaydedildiği belirlenen gizli görüntüler ortaya çıktı. Al Arabiya’nın yayımladığı videolarda Esad’ın, Doğu Guta’daki cami enkazı dahil olmak üzere halktan askerlere ve generallere kadar pek çok kişiyle alay ettiği görüldü.

Devrik lider Beşar Esad’ın yıllardır gizli kalan, 2018’de kaydedildiği belirtilen özel konuşmaları ortaya çıktı. Al Arabiya’nın yayımladığı görüntülerde Esad’ın Doğu Guta’daki yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkını "toplumun en kötüsü" şeklinde küçümseyen ifadeler kullandığı ve kendi soyadıyla bile alay ettiği anlaşılıyor.

Videolar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda üzerinde “Çok Gizli” ibaresi bulunan bir zarf içinde bulundu.

Zarfı ileten kişinin, Esad’ın eski danışmanı Luna Şibl’e ait olduğu tespit edildi.

CAMİYLE DALGA GEÇMİŞ

Sızdırılan görüntülerde Esad’ın, savaşın en ağır yıkımını yaşayan Doğu Guta sokaklarında danışmanı Luna Şibl ile araç kullanırken, hem bölge halkına hem dini yapılara yönelik küçümseyici ifadeler kullandığı görüldü.

Esad’ın, cami enkazına bakarak alay ettiği; Guta halkını “sorumsuz firavunlara” benzettiği ve insanları “toplumun en kötüsü” olarak nitelediği belirlendi.

ASKERLERLE DALGA GEÇMİŞ, GENERALLERİ KÜÇÜMSEMİŞ

Bir kayıtta, bir Suriye generalinin Esad’a “Elinizi ve ayağınızı öperim” demesi üzerine Esad ve Şibl’in bu sözlerle alay ettiği duyuluyor.

Başka bir videoda ise Şibl, “Kaplan” lakaplı Tuğgeneral Süheyl Hasan’ı hedef alan küçümseyici ifadeler kullanıyor; Esad da Hasan’ı “tuhaf teoriler peşinde koşan biri” olarak niteliyor.

“SOYADIMI DEĞİŞTİRMEK LAZIM, BİR HAYVAN İSMİ BULMAK GEREK”

En çok konuşulan bölüm ise Esad’ın kendi soyadıyla alay ettiği anlar oldu.

Esad’ın, “Bu soyadı değiştirmek lazım… Bir hayvan ismiyle değiştirmek gerek,” dediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

PROPAGANDA İÇİN TANK FOTOĞRAFI, SOKAKLARDA UMURSAMAZLIK

Sızdırılan videolarda Esad’ın propaganda amaçlı tank üzerine çıkmak istediğini söylediği, Şibl’e de “Suriye’deki tablo sadece utanç değil, tiksinti veriyor” dediği duyulduç

Kendi posterleriyle ilgili soru üzerine ise Esad’ın, “Hiçbir şey hissetmiyorum… Gözüm de zihnim de görmüyor,” dediği aktarıldı.

Al Arabiya muhabiri Mahmud el-Vavi’ye göre, videolar Esad muhaliflerinden çok Esad’ı yıllarca desteklemiş kesimlerde derin bir şaşkınlığa yol açtı.

