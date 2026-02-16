Sosyal medyada 'jandarma mesaj attı' iddiasıyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olan kadın, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür diledi. Asılsız paylaşım nedeniyle hakkında adli işlem başlatılan kişi gözaltına alındı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada etkileşim uğruna yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, jandarma uygulamasından geçtikten sonra görevli personelin kendisine mesaj attığını öne sürdüğü bir paylaşım yaptı. İddiasını desteklemek için yazışma ekran görüntüsü de paylaşan kadın, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ancak paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

“ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN PAYLAŞTIM”

Tepkilerin ardından bir açıklama yayımlayan kadın, iddiasının doğru olmadığını kabul ederek özür diledi. Açıklamasında, 14 Şubat 2026 tarihinde yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını belirten kadın, herhangi bir jandarma personelinin kendisiyle iletişime geçmediğini ifade etti.

Paylaşımı akım olduğu ve etkileşim almak amacıyla yaptığını dile getiren kadın, Jandarma Teşkilatı’ndan ve Türk milletinden özür diledi.

İşte o açıklama:

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Jandarma Genel Komutanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Samsun'un Çarşamba ilçesinde sosyal medya üzerinden jandarma personeli hakkında asılsız paylaşım yaptığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu düzenini ve kurumların itibarını hedef alan gerçeğe aykırı paylaşımlara karşı hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

