Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gemi denetim faaliyetleri kapsamında 2025 yılında limanlara uğrayan 3 bin 115 yabancı bayraklı gemiye denetim yaptıklarını söyledi.

Liman devleti denetimi gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, Türk bayraklı 583 gemiye de program dışı denetim yaptıklarını anlattı ve “Bu gemilerin 486’sının seferine izin verilmedi. Bu rakamlarla bölgemizde en fazla gemi denetimi gerçekleştiren ülke konumunda olduk” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin gelişen ticaret hacmine paralel olarak Türk denizciliğinin güçlenerek büyümeye devam ettiğini, denizlerimizde emniyet standartlarının artırılmasına yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmayı sürdüreceğini ifade etti.



