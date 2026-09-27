Adana'da yolcu otobüsü tabela direğine çarptı: Yaralılar var
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Hatay-Giresun seferini yapan yolcu otobüsünün tabela direğine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
11 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.