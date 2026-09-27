Google'ın 28. doğum gününe özel Doodle! Google ne zaman ve nasıl kuruldu?

Google Doodle, 27 Eylül 2026 Pazar günü arama motorunun ana sayfasında yerini aldı. Google'ın 28. doğum gününe özel hazırlanan tasarımın ardından şirketin kuruluş tarihi, kurucuları ve Doodle geleneğinin nasıl başladığı merak ediliyor.

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Google'ın 2026 doğum günü Doodle'ı, şirketin ilk yıllarına gönderme yapan nostaljik logo tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Google'ın resmi Doodle arşivinde 27 Eylül tarihli çalışma “Google's Birthday 2026” adıyla yayımlanırken, şirketin 28. yılına özel hazırlanan tasarımda erken dönem Google logosu kullanıldı.

GOOGLE'IN 28. DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL DOODLE

Google, 27 Eylül 2026'da 28. doğum gününü özel bir Doodle ile kutluyor. Şirketin resmi Doodle sayfasında yer alan bilgilere göre bu yılki çalışmada Google'ın ilk dönemlerini hatırlatan nostaljik logo tercih edildi. Doodle üzerinden Google'ın geçmişine, kültürüne ve önemli dönüm noktalarına ilişkin içeriklere de ulaşılabiliyor.

Googleın 28. doğum gününe özel Doodle! Google ne zaman ve nasıl kuruldu?

Doodle geleneği de Google'ın kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. İlk Doodle, 30 Ağustos 1998'de Larry Page ve Sergey Brin'in Burning Man Festivaline gittiklerini kullanıcılara eğlenceli bir şekilde bildirmek amacıyla Google logosuna festival simgesinin eklenmesiyle ortaya çıktı. Google'ın resmi Doodle arşivine göre yıllar içinde 5 binden fazla Doodle hazırlandı. Bu çalışmalar özel günlerden yıldönümlerine, sanatçılardan bilim insanlarına ve kültürel etkinliklere kadar çok sayıda konuya yer verdi.

Googleın 28. doğum gününe özel Doodle! Google ne zaman ve nasıl kuruldu?

GOOGLE NE ZAMAN VE NASIL KURULDU?

İkili, geleneksel arama motorlarından farklı olarak internet sayfalarını yalnızca içerdikleri kelimelere göre değil, diğer sayfalardan aldıkları bağlantıları ve bu bağlantıların önemini dikkate alarak sıralayan bir sistem geliştirdi. İlk olarak “BackRub” adını verdikleri arama motoru daha sonra 10 üzeri 100 sayısını ifade eden “googol” kelimesinden esinlenilerek Google adını aldı. 1996'da Stanford'daki araştırma projesiyle başlayan Google 4 Eylül 1998'de resmen kuruldu.

Googleın 28. doğum gününe özel Doodle! Google ne zaman ve nasıl kuruldu?

Şirket kurulduktan sonra ilk ofisini Susan Wojcicki'nin Menlo Park'taki garajında açtı ve kısa sürede akademik bir projeden hızla büyüyen bir teknoloji şirketine dönüştü. Google, 19 Ağustos 2004'te halka arz edildi. 2015'te yapılan yeniden yapılanmayla da Google ve diğer grup şirketleri Alphabet çatısı altında toplandı.

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