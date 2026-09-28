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Spor

Vincenzo Montella'dan milli yıldıza teşekkür

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Vincenzo Montella'dan milli yıldıza teşekkür
Başlık ResmiVincenzo Montelladan milli yıldıza teşekkür

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında oynayacakları İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya'yı konuk eden A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde konuştu.

"TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITMAMIZ GEREKİYOR"

Fransa maçındaki mücadeleye dikkat çeken Vincenzo Montella, "Fransa maçındaki takım ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Takım olarak o maçta yaptıklarımızı yapmalıyız. Birkaç değişiklik yaptık ama aynı şekilde devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

"ORKUN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sakatlığını atlatıp takıma katılan Orkun Kökçü'ye ilişkin konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Orkun Kökçü'nün bugün bizimle başlaması önemliydi. Çok kısa periyotta 4 maç oynayacağız. Tekrardan bizimle olduğu ve sonuna kadar mücadele ettiği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Vincenzo Montella
Başlık ResmiVincenzo Montella

"YÜREĞİMİZ HER ZAMAN TÜRKİYE İÇİN ATIYOR"

Montella, "İtalya’ya karşı oynamak nasıl hissettiriyor?" şeklindeki soruyu, "Bu sporda her seferinde böyle tesadüfler yaşanabilir. Türkiye’yi temsil etmek için sahada olacağız. Yüreğimiz her zaman Türkiye için atıyor. " sözleriyle cevapladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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