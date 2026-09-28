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3. Sayfa

Günün en acı haberi! Alevler akülü araca sıçradı, engelli adam yanarak öldü

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Günün en acı haberi! Alevler akülü araca sıçradı, engelli adam yanarak öldü
Başlık ResmiGünün en acı haberi! Alevler akülü araca sıçradı, engelli adam yanarak öldü

Elazığ'da akülü aracıyla evine giden engelli adama yol kenarında yakılan ateşin kıvılcımı sıçradı. Talihsiz adam sandalyesinde yanarak can verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde meydana geldi. Bir vatandaşın ağaç dallarını evinin önünde yaktığı esnada alevler bölgeden evine akülü aracıyla giden engelli Mustafa Gürsul'un (52) aracına sıçradı.

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AKÜLÜ ARACINDA YANARAK CAN VERDİ

Alevlerin kısa sürede akülü aracı sarması sonucu Gürsul olay yerinde yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, Gürsul'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Gürsul'un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerin ardından Deliktaş köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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