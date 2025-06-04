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Cem Yılmaz'ın servet değerindeki motosikleti çok konuşuldu! Fedon kayıtsız kalmadı: Beraber bir tur atalım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cem Yılmaz&#039;ın servet değerindeki motosikleti çok konuşuldu! Fedon kayıtsız kalmadı: Beraber bir tur atalım
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Avrupa ve ABD turnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Cem Yılmaz, garajına eklediği yeni araç ile motosiklet tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü komedyenin ABD'den özel olarak getirilen parçalarla kişiselleştirdiği motosikletinin değeri dikkat çekti. Şarkıcı Fedon, Yılmaz'ın paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Gösterileriyle yoğun bir dönem geçiren Cem Yılmaz, son olarak "özel yapım motosiklet satın aldığı" haberleriyle adından söz ettirdi. 2,5 milyon TL'yi aşan fiyatıyla gündem olan lüks araç, ABD'den özel olarak getirilen parçalarla donatıldı.

Cem Yılmaz'ın servet değerindeki motosikleti çok konuşuldu!

Habertürk'te yer alan habere göre; yaklaşık bir yıldır 'CEM YILMAZ - CMXXIV' adlı stand-up gösterisinin Türkiye, Avrupa ve ABD turnesinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, kendini ödüllendirdi. Ünlü komedyen, satın aldığı motosiklete ABD'den getirttiği parçaları da ekletti.

YENİ MOTOSİKLETİYLE POZ VERDİ

Cem Yılmaz'ın kendisini şımartmasının maddi karşılığı 2 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Oyuncu, başarılı geçen gösterilerin mutluluğunu, yeni motosikletinin üzerinde verdiği pozlarla gözler önüne serdi.

Cem Yılmaz'ın servet değerindeki motosikleti çok konuşuldu!

FEDON'DAN YORUM: CEM'CİM BERABER BİR TUR ATALIM

Yılmaz'ın Instagram paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Sosyal medyada çok konuşulan gönderiye kayıtsız kalamayanlardan biri de Fedon Kalyoncu oldu.

Cem Yılmaz'ın servet değerindeki motosikleti çok konuşuldu! Fedon kayıtsız kalmadı: Beraber bir tur atalım - 3. Resim

Ünlü şarkıcı, "Cem'cim beraber bir tur atalım" mesajıyla, Yılmaz'a takılmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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