İran'a yönelik "Sıfır Hoşgörü" politikası devrede: Trump mayın döşeyen gemilerin vurulacağını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda yer alan tüm mayınları temizlediğini ve imha ettiğini duyurdu. Boğaz'da "Sıfır Hoşgörü" politikası uyguladıklarını vurgulayan Trump, yeni mayın döşeme girişiminde bulunacak her türlü İran gemisi veya teknesinin derhal imha edileceğini ileri sürdü.

Ortadoğu'da seyrüsefer güvenliği ve petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na ilişkin son durumu sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeniden uyarılarda bulundu.

ABD Donanması ve Uzay Kuvvetleri'nin bölgeyi 24 saat gözetim altında tuttuğunu belirten Trump, şu ifadeleri kaydetti:

"Az önce Birleşik Devletler Donanması tarafından, Hürmüz Boğazı’nın Uluslararası Sularındaki tüm mayınların kaldırıldığı veya imha edildiği konusunda bilgilendirildim. İran’a, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal ve sistematik olarak imha edileceği bildirildi. Uzay Kuvvetleri aracılığıyla, Pickaxe Dağı ve halihazırda imha edilmiş diğer üç nükleer tesiste olduğu gibi, Boğaz’ın her bir inç karesini de izliyoruz. Mayın döşeme konusunda tam olarak yürürlükte olan Sıfır Hoşgörü politikası uygulanmaktadır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

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BARIŞ ANLAŞMASI YOLDA MI?

ABD ile İran arasında tırmanan kriz ve diplomasi trafiği sürerken masadaki dengeleri değiştirecek yeni detaylar ortaya çıktı.

İranlı kaynaklar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir'in ABD tehditlerinden bağımsız olarak görüşmeleri yeniden başlatmaya çalıştığını ve İran’ın Washington'a iletilmek üzere şartlarını sunduğunu belirtirken; ABD basını ise Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda gizli bir petrol koridoru işlettiğini ifşa etti.

İRAN BASINI: "MÜNİR ABD THEDİTİ GETİRMEDİ, ŞARTLARIMIZI İLETTİK"

İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan müzakere ekibine yakın üst düzey bir kaynak, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir'in temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Münir'in ABD tarafından herhangi bir tehdit mesajı taşımadığını vurgulayan kaynak, İran'ın Hürmüz Boğazı ve müzakere masası için şartlarını belirlediğini aktardı:

"Pakistan Ordu Komutanı Asim Münir ABD adına herhangi bir tehdit getirmemiş, doğrudan durma noktasına gelen görüşmeleri yeniden başlatma gayretiyle hareket etmiştir. İran, Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu ve şartlarını net olarak belirlemiştir. Bu şartlar arasında, ABD'nin Haziran ayında imzalanan İslamabad Anlaşması'na eksiksiz olarak geri dönmesi ve Pakistan kanalıyla Washington'a iletilmesi beklenen 5. maddenin kabul edilmesi yer almaktadır."

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ABD BASINI İFŞA ETTİ: "HÜRMÜZ'DE GİZLİ PETROL KORİDORU"

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladıklarını ve "İran'ı mağlup ettikten sonra boğazı ABD toprağı ilan edeceğini" açıklamasının ardından, Amerikan medya kuruluşu Axios dikkat çeken bir gizli operasyonu ortaya çıkardı.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından her gece petrol tankerlerini geçirdiği gizli bir koridor oluşturduğu iddia edildi.

Operasyonun ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden yönetildiği, gemilerin her gece belirlenen saatlerde iki ayrı konvoy halinde hareket ettiği ileri sürüldü.

GÜNDE 10 MİLYON VARİL PETROL

Her gece 15 ila 20 petrol tankerinin boğazın güney kanalını kullanarak bölgeye giriş-çıkış yaptığı ve günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün küresel pazarlara aktarıldığı yazıldı.

BOŞ TANKERLERE REHBERLİK

ABD ordusunun sadece dolu tankerleri değil, Umman Denizi'nden Basra Körfezi'ne giden boş tankerleri de koruma altına alarak sevkiyat zincirini sürdürdüğü ifade edildi.

Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran radar ve deniz gözetleme sistemlerini hedef aldığı iki haftalık askeri operasyonun ardından bu koridorun işler hale getirildiği belirtildi.

İranlı yetkililer ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığını ve deniz ablukasını sonlandırmadığı, 17 Haziran'da imzalanan mutabakat şartlarına uymadığı sürece boğazın ticari trafiğe tam olarak açılmayacağını vurgulamaya devam ediyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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