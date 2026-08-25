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Skandal sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! İşte Türker Ertürk için istenen ceza

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Skandal sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! İşte Türker Ertürk için istenen ceza

Sosyal medyada yayımlanan video içeriklerindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanan emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ertürk'ün, 'basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Sosyal medyada yayımlanan bir videoda kullandığı skandal ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 17 Ağustos'ta tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ertürk'ün “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Soruşturmanın, Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerindeki ifadeler üzerine resen başlatıldığı belirtildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından hazırlanan araştırma raporunun da iddianameye girdiği aktarıldı.

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İFADELERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, Ertürk'ün söz konusu videoda iktidarın değişeceğini, bunun “acılı ya da acısız” gerçekleşeceğini söylediği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuka uygun karar vermesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Ertürk'ün ayrıca, demokratik yollarla iktidarın değişmemesi durumunda Türk halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılabileceğini söylediği aktarıldı. Videoda sunucunun, “Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?” şeklindeki sorusuna ise Ertürk'ün onaylama şeklinde karşılık verdiği kaydedildi.

'PAYLAŞIM DEVAM ETTİ' DEĞERLENDİRMESİ

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, Ertürk'ün savunmasında videoların üzerinden zaman geçtiğini belirttiğine de yer verildi. Ancak videoların sosyal medya ve görsel basında paylaşılmaya devam ettiği, bu nedenle eylemin “temadi eden suç” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede, devam eden paylaşım ve yayınların yapılan ilk adli işlemle kesildiği, bu nedenle suç tarihinin de gözaltı talimatının uygulanmasıyla oluşan tarih olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

'TOPLUMA YÖNELİK TEHDİT' İDDİASI

Savcılık, Emekli Amiral Ertürk'ün ifadeleriyle iktidarın değişmesi halinde YSK dahil olmak üzere toplumun çeşitli zorluklarla karşılaşacağı ve demokratik yollarla iktidarın değişmemesi durumunda Türk halkının uluslararası girişimlerle cezalandırılacağı yönünde mesaj verdiğini değerlendirdi.

İddianamede, bu ifadelerin toplumda korku ve panik oluşturabilecek nitelikte somut durum isnadı içerdiği belirtildi. Eylemlerin herkese açık bir yayın üzerinden ve alenen gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, Ertürk'ün sözlerinin “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçu kapsamında kaldığı ileri sürüldü.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Skandal sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! İşte Türker Ertürk için istenen ceza
Başlık ResmiSkandal sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! İşte Türker Ertürk için istenen ceza

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı.

1971'de Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalıştı. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. 2010'da terfi ettirilmedi ve görev süresi 1 yıl uzatılarak Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı. Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı icra edilen psikolojik savaşta komutanlarının bu süreci iyi yönetemediği ileri sürerek 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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