Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?

"PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak" merak ediliyor. PUBG Mobile'ın daha düşük depolama alanı ve cihaz yükü hedefleyen yeni sürümü PUBG Mobile Light için ön kayıt süreci resmen başladı. Android ve iOS kullanıcılarının kayıt yaptırabildiği oyun için seçili ülkelerde kapalı beta testi de devreye alınırken, çıkış takvimine ilişkin ilk resmi bilgi paylaşıldı.

Kaydet
a- | +A

PUBG Mobile deneyimini daha hafif bir uygulama üzerinden sunmayı amaçlayan PUBG Mobile Light, 25 Ağustos itibarıyla oyuncuların karşısına çıkmaya başladı. Ön kayıtların aşamalı şekilde açılmasıyla birlikte Google Play ve App Store üzerinden kayıt süreci başlatıldı.

PUBG MOBİLE LİGHT NE ZAMAN ÇIKACAK?

PUBG Mobile Light, Kasım 2026'da çıkacak. PUBG Mobile tarafından yapılan duyuruda oyunun kasım ayında kullanıma sunulacağı belirtilirken henüz kesin gün açıklanmadı. Bu nedenle şu aşamada PUBG Mobile Light çıkış tarihi için doğrulanmış en net takvim Kasım 2026 olarak öne çıkıyor.

PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiPUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?

PUBG MOBİLE LİGHT ÖN KAYITLARI BAŞLADI MI?

PUBG Mobile Light ön kayıtları 25 Ağustos 2026 itibarıyla başladı. Süreç aşamalı olarak kullanıma açılıyor ve oyuncular Android cihazlarda Google Play, iPhone ve iPad tarafında ise App Store üzerinden ön kayıt yaptırabiliyor. Kayıt işlemini tamamlamak isteyen kullanıcılar PUBG Mobile Light resmi ön kayıt sayfası üzerinden cihazlarına uygun mağazaya yönlendirilebiliyor. Geliştirme aşamasındaki sürümü deneyebilmek için ise seçili ülkelerde Closed Beta Test (CBT) erişimi sağlanıyor. (CBT, geliştirme aşamasında olan bir test sürümünü içerir ve nihai sürümü temsil etmez.)

PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiPUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?

PUBG MOBİLE LİGHT NEDİR?

PUBG Mobile Light, ana PUBG Mobile deneyimini daha küçük indirme boyutu ve daha düşük cihaz yüküyle sunmak amacıyla geliştirilen yeni bir sürüm. İlk bilgilere göre Android tarafındaki uygulama boyutunun yaklaşık 1 GB seviyesinde olması hedefleniyor. iOS sürümünün ise yaklaşık 2 GB depolama alanı kullanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Futbolun devleri PUBG MOBILE’da
TEKNOLOJİ
Futbolun devleri PUBG MOBILE’da
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SEÇİMLER YENİLENECEK!
SEÇİMLER YENİLENECEK!
İstanbul'un o ilçesinde başkanvekili yeniden seçilecek
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kez kürsüde!
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
"BANA KARŞI KOMPLO"
Öcalan'dan 'tutanak' açıklaması!
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
KARTAL TRANSFERİ BİTİRDİ!
Genç yıldız İstanbul'a geliyor
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
3 BAŞKENT ALARMDA!
3 BAŞKENT ALARMDA!
Mekke Anlaşması'na katılmak için bir ülke daha gün sayıyor
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
BÖLGE MADEN SAHASINA DÖNDÜ
Çoban nehir yatağında servet buldu!
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
Doğumda facia: Anne ve bebeği öldü
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
Alman milletvekili KKTC'de ambargo oyununu bozdu
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
Evladını kaybeden anne faciayı ağlayarak anlattı
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ
Trump'ın hedefindeki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı!
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması
"ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Trump dünyaca ünlü göle göz koydu!
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
"Çaresizliğimden faydalandılar"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe'den ayrıldı, Süper Lig ekibine imzayı attı
F.Bahçe'den ayrıldı, Süper Lig ekibine imzayı attı
Kaydet
İran'a yönelik
İran'a yönelik "Sıfır Hoşgörü" politikası devrede: Trump mayın döşeyen gemilerin vurulacağını açıkladı!
Kaydet
Skandal sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! İşte Türker Ertürk için istenen ceza
Türker Ertürk davasında yeni gelişme! İşte istenen ceza
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.