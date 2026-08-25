"PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak" merak ediliyor. PUBG Mobile'ın daha düşük depolama alanı ve cihaz yükü hedefleyen yeni sürümü PUBG Mobile Light için ön kayıt süreci resmen başladı. Android ve iOS kullanıcılarının kayıt yaptırabildiği oyun için seçili ülkelerde kapalı beta testi de devreye alınırken, çıkış takvimine ilişkin ilk resmi bilgi paylaşıldı.

PUBG Mobile deneyimini daha hafif bir uygulama üzerinden sunmayı amaçlayan PUBG Mobile Light, 25 Ağustos itibarıyla oyuncuların karşısına çıkmaya başladı. Ön kayıtların aşamalı şekilde açılmasıyla birlikte Google Play ve App Store üzerinden kayıt süreci başlatıldı.

PUBG MOBİLE LİGHT NE ZAMAN ÇIKACAK?

PUBG Mobile Light, Kasım 2026'da çıkacak. PUBG Mobile tarafından yapılan duyuruda oyunun kasım ayında kullanıma sunulacağı belirtilirken henüz kesin gün açıklanmadı. Bu nedenle şu aşamada PUBG Mobile Light çıkış tarihi için doğrulanmış en net takvim Kasım 2026 olarak öne çıkıyor.

PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?

PUBG MOBİLE LİGHT ÖN KAYITLARI BAŞLADI MI?

PUBG Mobile Light ön kayıtları 25 Ağustos 2026 itibarıyla başladı. Süreç aşamalı olarak kullanıma açılıyor ve oyuncular Android cihazlarda Google Play, iPhone ve iPad tarafında ise App Store üzerinden ön kayıt yaptırabiliyor. Kayıt işlemini tamamlamak isteyen kullanıcılar PUBG Mobile Light resmi ön kayıt sayfası üzerinden cihazlarına uygun mağazaya yönlendirilebiliyor. Geliştirme aşamasındaki sürümü deneyebilmek için ise seçili ülkelerde Closed Beta Test (CBT) erişimi sağlanıyor. (CBT, geliştirme aşamasında olan bir test sürümünü içerir ve nihai sürümü temsil etmez.)

PUBG Mobile Light ne zaman çıkacak?

PUBG MOBİLE LİGHT NEDİR?

PUBG Mobile Light, ana PUBG Mobile deneyimini daha küçük indirme boyutu ve daha düşük cihaz yüküyle sunmak amacıyla geliştirilen yeni bir sürüm. İlk bilgilere göre Android tarafındaki uygulama boyutunun yaklaşık 1 GB seviyesinde olması hedefleniyor. iOS sürümünün ise yaklaşık 2 GB depolama alanı kullanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER TEKNOLOJİ Futbolun devleri PUBG MOBILE’da

Haberle İlgili Daha Fazlası