PUBG MOBILE, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı iş birliğiyle Türk futbolunun dev kulüplerini oyun dünyasına taşıdı.

ÖMER TEMÜR- Dünyanın en popüler mobil oyun ekosistemlerinden biri olan PUBG MOBILE; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iş birliğiyle kulüplerin renklerini ve resmî lisanslı içeriklerini oyun dünyasına taşıdı.

Ayrıca iş birliği kapsamında kulüplerin ikonik formaları oyun içi ücretsiz içerik olarak kullanıma sunuldu.

PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, “2026 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Dünya Şampiyonası (PMGC) öncesinde, yerel değerlerimizi global platformumuza taşıyarak Türk takımlarımızın dünyadaki temsiline destek olmaya ve topluluğumuza benzersiz deneyimler sunmaya devam edeceğiz” dedi.



