CHP'de dikkat çeken hareketlilik! 81 il başkanından ortak açıklama

CHP'nin 81 il başkanı, Genel Merkez'deki toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada, parti örgütünün sahada daha aktif olacağı vurgulanırken, "Parti binalarında bekleyen değil, halkın içinde yaşayan bir örgütüz" mesajı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 81 il başkanı, Genel Merkez'de gerçekleştirilen toplantının ardından ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, CHP'nin kurumsal kimliğine ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yapılırken, parti örgütünün vatandaşlarla daha fazla temas kuracağı belirtildi.

81 il başkanının imzasıyla yapılan açıklamada, toplantının yalnızca bir değerlendirme buluşması olmadığı ifade edilerek CHP'nin Türkiye'nin geleceğine ilişkin sorumluluğunun altı çizildi.

"CHP SIRADAN BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR"

Açıklamada, CHP'nin bağımsızlık mücadelesinden Cumhuriyet'e, çok partili hayattan demokrasi ve sosyal devlet mücadelesine uzanan tarihi bir miras taşıdığı belirtildi.

Parti içindeki siyasi tartışmalara ilişkin de mesaj verilen açıklamada, kişilerin CHP'den ve partinin tarihinden daha büyük görülemeyeceği ifade edilerek “Kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Kadrolar değişir, CHP'nin mücadelesi sürer” denildi.

CHP'nin devlet anlayışının da vurgulandığı açıklamada, devletin bir iktidar ganimeti olarak değil, millete ait bir sorumluluk olarak görüldüğü kaydedildi.

"HALKIN İÇİNDE YAŞAYAN BİR ÖRGÜTÜZ"

Açıklamada CHP'nin sahada daha aktif bir siyaset yürüteceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“81 il başkanı olarak parti binalarında bekleyen değil, halkın içinde yaşayan bir örgütüz. Emeklinin sofrasına, işçinin alın terine, çiftçinin tarlasına, esnafın dükkanına, gençlerin umuduna dokunacağız.”

Türkiye'nin ihtiyacının yeni siyasi kavgalar değil; adalet, liyakat, güven ve temiz siyaset olduğu savunulan açıklamada, siyasetin merkezinin makam odaları değil vatandaşın hayatı olduğu belirtildi.

CHP'nin ayrışma yerine birleşme hedefi taşıdığı ifade edilerek, geçmişteki kavgaları büyütmek yerine geleceğin Türkiye'sinin kurulmasının amaçlandığı kaydedildi.

"CHP SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Açıklamanın son bölümünde CHP'nin kurumsal yapısına ve 81 il örgütünün birlikteliğine dikkat çekildi.

Bağlılıklarının kişilere değil, CHP'nin tarihine, kurumsal kimliğine, Cumhuriyet'e ve Türkiye'nin geleceğine olduğu belirtilen açıklamada, CHP'nin Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. 81 il örgütüyle buradadır” mesajı verildi.

81 il başkanı, açıklamanın sonunda CHP'nin yolunun Türkiye, gücünün halk, dayanağının Cumhuriyet, inancının demokrasi ve sorumluluğunun millet olduğunu vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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