Meşhed Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçak pistten çıktı

İran'da Tahran-Meşhed seferini yapan Sepehran Havayolları'na ait yolcu uçağı, Meşhed Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Olayda uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İran'da bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak kısa süreli paniğe neden oldu.

Tahran'dan Meşhed'e sefer yapan Sepehran Havayolları'na ait uçak, Meşhed Uluslararası Şehit Haşimi Nejad Havalimanı'na inişi sırasında pist dışına çıktı.

HERKESİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayla ilgili açıklama, Meşhed Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Caferi tarafından yapıldı. Caferi, uçakta bulunan yolcular ile mürettebatın tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İniş sırasında meydana gelen olayın ardından uçaktaki yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Havalimanında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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