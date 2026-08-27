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Spor

Lyon'un hocası Fonseca'yı sinirlendiren soru

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Lyon'un hocası Fonseca'yı sinirlendiren soru

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak elenen Olimpik Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

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Groupama Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fonseca, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle soyunma odasına indiğini belirterek maç sonunda yaşananları görmediğini söyledi.

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"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Karışık duygular yaşadıklarını vurgulayan Fonseca, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorduk, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımızın oluşturduğu muhteşem atmosferle turu geçmek istiyorduk, oyuncular bireysel olarak çok iyi oynadılar. Takım elinden geleni yaptı, 2 golümüz iptal oldu, bir de direkten dönen top vardı. Güzel tepkiler verdik. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Devre arasında takımla yaptığı toplantıda sonuna kadar mücadele edeceklerini söylediğini belirten Fonseca, "Sonuna kadar mücadele edip vazgeçmememiz gerektiğini biliyorduk. Sonucu değiştirebilirdik ve bunun mümkün olduğunu gösterdik." diye konuştu.

"HER MAÇTAN SONRA AYNI SORU"

Bir basın mensubunun değişikliklerin geç yapıldığına dair sorusunu da cevaplayan Fonseca, şunları kaydetti:

"Maçın ardından oyuncu değişikliğini konuşmak kolay. Kötü bir antrenör olduğumu mu söylemek istiyorsunuz bilmiyorum. Bu sorulara artık alıştım, hep aynı. Her maçtan sonra aynı soru."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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