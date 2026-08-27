Aziz Yıldırım'dan soyunma odasında tebrik

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek tur biletini alan sarı lacivertli oyuncular ve teknik heyeti soyunma odasında tebrik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

YILDIRIM TAKIMI KUTLADI

Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, O. Lyon’u geçerek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdıran sarı lacivertli takımı tebrik etti.

Fransa’da oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Aziz Yıldırım, maçın ardından yöneticilerle birlikte soyunma odasına indi.

18 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan takımı tebrik eden Aziz Yıldırım, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Aziz Yıldırım oyuncuları tebrik etti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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