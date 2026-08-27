Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava! İşte ücretsiz olacak hatlar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava! İşte ücretsiz olacak hatlar

Zafer Bayramı’nda toplu taşıma kullanacaklara güzel haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Özetle
Kaydet
a- | +A

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşları sevindirecek ulaşım müjdesi Resmi Gazete’de yerini aldı.

30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava! İşte ücretsiz olacak hatlar
Başlık Resmi30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava! İşte ücretsiz olacak hatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, bayram coşkusunun yaşanacağı 30 Ağustos günü birçok büyükşehirde dev raylı sistemler kapılarını ücretsiz açacak.

30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava! İşte ücretsiz olacak hatlar
Başlık Resmi30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava! İşte ücretsiz olacak hatlar

İŞTE ÜCRETSİZ HATLAR

Karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
17 YILLIK HASRET BİTTİ!
17 YILLIK HASRET BİTTİ!
F.Bahçe Lyon'u eledi, Devler Ligi'ne yükseldi
"DESTEK VERİN"
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
LYON'U ELEDİ, SERVETİ KAPTI
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
KAN DONDURAN CİNAYET
KAN DONDURAN CİNAYET
Eşini öldürdü, kucağındaki çocuğu alıp kaçtı!
VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ!
VATANDAŞA YEDİRECEKLERDİ!
Depodan yüzlerce kilo çıktı, hepsi imha edildi
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Haluk Levent'in milyonluk hesabı hakkında karar
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Trump talimat verdi! ABD'de 1 haftalık yas
ANLAŞMA YAKIN!
ANLAŞMA YAKIN!
İstanbul devi, Rafael Leao'yu bitiriyor
"BU NE SOĞUK" DİYECEĞİZ!
Tarih belli oldu! Hava bir günde değişecek
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
YENİ HAMLELER YOLDA!
YENİ HAMLELER YOLDA!
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi
"FİİLİYATTA DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması
"BENİM BİR YÜZÜM VAR"
Tekke'den provokatif soruya net cevap
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
F.Bahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Lyon'un hocası Fonseca'yı sinirlendiren soru
Lyon'un hocası Fonseca'yı sinirlendiren soru
Kaydet
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
İsmail Kartal'dan eleştirilere sitemkâr cevap
Kaydet
Malazgirt dönüşü feci kaza! Yolcu otobüsleri çarptı, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsleri çarptı, çok sayıda yaralı var
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.