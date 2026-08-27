30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava! İşte ücretsiz olacak hatlar
Zafer Bayramı’nda toplu taşıma kullanacaklara güzel haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşları sevindirecek ulaşım müjdesi Resmi Gazete’de yerini aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, bayram coşkusunun yaşanacağı 30 Ağustos günü birçok büyükşehirde dev raylı sistemler kapılarını ücretsiz açacak.
İŞTE ÜCRETSİZ HATLAR
Karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
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