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3. Sayfa

Isparta’da kaza! İki otomobil çarpıştı, uzman çavuş hayatını kaybetti

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Isparta’da kaza! İki otomobil çarpıştı, uzman çavuş hayatını kaybetti

Isparta'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Ramazan Aydoğmuş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 L 9149 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada, Aydoğmuş ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Isparta'nın Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Aydoğmuş kurtarılamadı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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