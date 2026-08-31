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3. Sayfa

Sahilde oturan adamı dalga denize sürükledi! Boğularak hayatını kaybetti

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İstanbul Arnavutköy'deki Karaburun Sahili'nde 58 yaşındaki Nurettin Çırak, dalganın kendisini denize çekmesi ile suya sürüklendi. Denizden bilinci kapalı olarak çıkartılan Çırak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İstanbul'da Arnavutköy Karaburun Sahili'nde 2 arkadaşıyla beraber kıyıda denize sırtı dönük biçimde oturan 58 yaşındaki adam, dalganın etkisi ile denize sürüklendi. Dalgalar arasında gözden kaybolan adamı etrafta olan 2 kişi kurtardı. Denizden bilinci kapalı olarak çıkarılan adam hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 19.30 civarında Arnavutköy Karaburun Sahili'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Başakşehir'de yaşayan 58 yaşındaki Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla beraber Karaburun'a geldi. Çırak ve arkadaşları sahilde beraber vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra sırtı denize dönük biçimde kıyıda oturan Çırak'a dalga vurdu. Dalganın etkisiyle denize sürüklenen adam, kısa sürede dalgaların arasına karıştı.

SUDAN BİLİNCİ KAPALI HALDE ÇIKARTILDI

Çırak'ın denizde sürüklendiğini gören çevredeki Suriye uyruklu 2 kişi denize girip yardıma koştu. Çırak, vatandaşların müdahalesiyle sudan bilinci kapalı biçimde çıkarıldı. İhbar sonrasında bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönerildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin sonrasında Çırak, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nurettin Çırak, doktorların yaptığı bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerin tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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