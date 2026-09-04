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Sağlık

Ailesi basit bir bağımlılık sandı! Candy Crush takıntısı o hastalığın habercisi çıktı: Artık ne çalışabiliyor ne de...

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Ailesi basit bir bağımlılık sandı! Candy Crush takıntısı o hastalığın habercisi çıktı: Artık ne çalışabiliyor ne de...
Fotoğraf Başlığı Ailesi oyun bağımlılığı sandı! Candy Crush takıntısı o hastalığın habercisi çıktı: Artık ne çalışabiliyor ne de...

ABD’de yaşayan Damien Lujan’ın yaşadığı kişilik değişimleri, kısa sürede hayatını tamamen değiştirdi. Basit bir bağımlılık sanılan davranışlarının ardında nadir görülen bir hastalık olduğu ortaya çıktı. Kontrolsüz harcamalarla başlayan süreç, öfke ve hareket bozukluklarıyla ilerlerken, genç adam artık günlük hayatını eşinin yardımı olmadan sürdüremiyor.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan eski asker Damien Lujan'ın hayatı, yıllar içinde geçirdiği değişimlere neden olan nörolojik bir hastalık sebebiyle altüst oldu. 2018 yılında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisi konulan Lujan, sağlık sorunları nedeniyle ordudan ayrıldı.

KONTROLSÜZ HARCAMALAR, CANDY CRUSH TAKINTISI...

Ailesine göre sakin ve soğukkanlı kişiliğiyle tanınan adam, 2024 yılında farklı davranmaya başladı. Daha önce parasını dikkatli harcayan 36 yaşındaki baba, kısa sürede kontrolsüz şekilde para harcamaya başladı.

Ailesi basit bir bağımlılık sandı! Candy Crush takıntısı o hastalığın habercisi çıktı: Artık ne çalışabiliyor ne de...
Başlık ResmiAilesi basit bir bağımlılık sandı! Candy Crush takıntısı o hastalığın habercisi çıktı: Artık ne çalışabiliyor ne de...

Dailymail'in haberine göre, bu süreçte Candy Crush'a olan ilgisi de giderek takıntıya dönüşen adam, günün büyük bölümünü telefonundan oyun oynayarak geçirmeye başladı. Sadece bir ay içinde oyundaki uygulama içi satın alımlara bin dolardan fazla para harcadı. Bununla birlikte ellerinde titreme görülmeye başlayan Lujan, yürürken sağ ayağını sürüklemeye başladı.

Ailesi başlangıçta yaşananları basit bir bağımlılık olarak değerlendirdi. Ancak kısa süre sonra durumun sanılandan daha kritik olduğu anlaşıldı. Lujan'ın öfke patlamaları yaşaması üzerine eşi onu nöroloğa götürmeye ikna etti.

Kaynak: Gofundme
Başlık ResmiKaynak: Gofundme

2025 yılında yapılan beyin taramaları ve genetik testler ise acı gerçeği ortaya çıkardı. Lujan'a, Huntington hastalığına benzeyen ancak çok daha nadir görülen Huntington benzeri tip 2 (HDL2) teşhisi konuldu.

BU HASTALIK KİŞİLİK DEĞİŞİMİNE NEDEN OLUYOR

HDL2, beynin sinir hücrelerini zaman içinde etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık yalnızca hareket bozukluklarına değil, kişilik değişiklikleri, dürtüsel davranışlar, öfke, muhakeme ve konsantrasyon sorunlarına da neden olabiliyor.

Lujan'ın Huntington hastalığı için yapılan testleri üç kez negatif çıkmasına rağmen daha ileri incelemelerde HDL2 taşıdığı belirlendi. Uzmanlara göre bazı hastalarda davranışsal ve psikolojik değişiklikler, hareket bozukluklarından yıllar önce ortaya çıkabiliyor.
Hastalığın ilerlemesiyle Lujan artık tek başına dışarı çıkamıyor, araç kullanamıyor ve çalışamıyor. Günlük hayatını sürdürebilmek için eşi Yolanda'nın yardımına ihtiyaç duyuyor.

ÇOCUKLARINA DA GEÇMİŞ OLABİLİR

Aileyi en çok endişelendiren konulardan biri ise hastalığın çocuklarına aktarılma ihtimali. Kalıtsal özellik taşıyan HDL2 nedeniyle Lujan'ın dört çocuğunun da hastalığı taşıma riski bulunuyor.

Yolanda, benzer belirtiler yaşayan ve Huntington testleri negatif çıkan kişilerin daha nadir görülen hastalıklar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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