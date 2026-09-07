İstanbul-Mudanya seferini yapan İDO’ya ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi’ne yanaşırken iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar oluştu. Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı kazada yaralanan olmadı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi’nde yaşanan olay korkuttu.

İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı!

İstanbul’dan Mudanya’ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait deniz otobüsü, iskeleye yanaştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı.

İDO deniz otobüsü Mudanya İskelesi’ne çarptı!

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün burnunda hasar oluşurken, çarpma sırasında yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Öte yandan, yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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