Eskişehir'de ilginç olay! Kaldırımda sızan alkollü şahsın cebinde müzik çalmaya devam etti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaldırım üzerinde uzun süre hareketsiz yatan bir şahıs çevredeki vatandaşları endişelendirerek polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın yanında bulunan içki şişesiyle birlikte alkolün etkisiyle sızdığını belirlerken; cebindeki açık kalan cep telefonundan şarkı çalmaya devam etmesi dikkat çekti. Şahıs, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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