Eskişehir'de ilginç olay! Kaldırımda sızan alkollü şahsın cebinde müzik çalmaya devam etti

Kaydet

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaldırım üzerinde uzun süre hareketsiz yatan bir şahıs çevredeki vatandaşları endişelendirerek polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın yanında bulunan içki şişesiyle birlikte alkolün etkisiyle sızdığını belirlerken; cebindeki açık kalan cep telefonundan şarkı çalmaya devam etmesi dikkat çekti. Şahıs, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Odunpazarı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOdunpazarı

Haberle İlgili Daha Fazlası