Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Sınava katılacak adaylar oturum saatleri, sınavın bitiş zamanı ve sınav süresine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları 3. dönem yazılı sınavları için geri sayım tamamlandı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından adayların gündeminde oturum saatleri, sınav süresi ve sınav uygulamasına ilişkin kurallar yer alıyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSTE SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR BİTİYOR?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'te, üçüncü oturum ise 19 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavlar Türkiye'nin 81 ilinde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

Adaylar sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde salona alınabilecek ancak ek süre verilmeyecek. İlk 15 dakikanın ardından gelen adaylar sınava kabul edilmeyecek.

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AÖL oturum saatleri

AÖL SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

MEB tarafından yayımlanan sınav duyurusuna göre yazılı sınavlarda her ders için 10 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sorular dört seçenekli olacak ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınava girecek adayların yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulundurması gerekiyor. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? AÖL oturum saatleri

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

İLGİLİ HABERLER HABERLER YKS sonuçları erken açıklanır mı 2026? Üniversite sınavı sonuç ekranı

Haberle İlgili Daha Fazlası