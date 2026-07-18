Türkiye genelinde yer yer bulutlu ve yağışlı hava görülürken, hafta sonu ise pazar gününden itibaren sıcaklıklar 3-4 derece artışla 40 dereceyi aşacak. Uzmanlar özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için uyarılarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgasına hazır olun! Uzmanlar art arda uyardı; 40 dereceyi göreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yağışların, Kars ve Ardahan'da kuvvetli olacağına dikkati çeken Yüksel, "Bu yönüyle bu bölgede bulunanların tedbirli ve dikkatli olmasında fayda var." dedi.

Sıcaklıklarda değişiklik beklenmediğini vurgulayan Yüksel, "Hafta sonunda mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerindeki sıcaklıklar tüm yurtta geçerli olacak." diye konuştu.

Yüksel, 3 büyükşehirde yağış beklenmediğini belirterek, "İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 31 ila 32 derece, Ankara'da 32 ila 33 derece civarında olurken, İzmir'de hafta sonu sıcaklıkların 36 ila 37 derece bandında seyretmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgasına hazır olun! Uzmanlar art arda uyardı; 40 dereceyi göreceğiz

SICAKLIK 3-4 DERECE ARTACAK

Orhan Şen "Hafta sonu pazar gününden itibaren Türkiye de sıcaklıklar 3-4 derece artacak. Marmara İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun Güney Batısı, Akdeniz bölgesinde 35 derece, Ege ve Güneydoğu da 40 dereceyi geçer. 4 gün devam eder. Orman yangın riski artıyor dikkatli olalım." dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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