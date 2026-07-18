İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'de transfer: Ertuğrul Taşkıran'ın yeni takımı açıklandı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, deneyimli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Özetle DinleSüper Lig'de transfer: Ertuğrul Taşkıran'ın yeni t...
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Spor az önce
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon öncesi ilk yerli transferi olarak 36 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı Alanyaspor'dan 2 yıllığına kadrosuna kattı.
- Erzurumspor FK, Ertuğrul Taşkıran'ı Alanyaspor'dan transfer etti. Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
- Taşkıran, daha önce Samsunspor, Kayserispor, Sivasspor, Boluspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'da forma giydi.
- Taşkıran, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 21 maçta görev aldı. Bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatırken, 25 gole engel olamadı.
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Erzurumspor FK, yeni sezon öncesi ilk yerli transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı.
Kulüp tesislerinde Başkan Ahmet Dal ile bir araya gelen Taşkıran, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 2 yıllığına Erzurum ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.
ERTUĞRUL TAŞKIRAN'IN KARİYERİ
Deneyimli file bekçisi; Samsunspor, Kayserispor, Sivasspor, Boluspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'da görev yaptı. Son 3 sezondur Alanyaspor'un kalesini koruyan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 21 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci, bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatırken, 25 gole engel olamadı.
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