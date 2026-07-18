Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, deneyimli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurumspor FK, yeni sezon öncesi ilk yerli transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı.

Ertuğrul Taşkıran

Kulüp tesislerinde Başkan Ahmet Dal ile bir araya gelen Taşkıran, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini 2 yıllığına Erzurum ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN'IN KARİYERİ

Deneyimli file bekçisi; Samsunspor, Kayserispor, Sivasspor, Boluspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor'da görev yaptı. Son 3 sezondur Alanyaspor'un kalesini koruyan oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 21 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci, bu maçların 7'sinde kalesini gole kapatırken, 25 gole engel olamadı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF, Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı

Haberle İlgili Daha Fazlası