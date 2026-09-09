Antalya'da Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelin personeliyle tartışan bir turistin Türk bayrağına tükürdüğü iddia edildi. Polis tarafından gözaltına alınan İngiliz turist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz turist, otel personelleriyle tartışıp asılı bulunan Türk bayrağına tükürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde yer alan bir otelde yaşandı. Alınan bilgiye göre, tatil için otele giden İngiltere vatandaşı Stephen Kerr (58), otel personelleri ile yaşanan tartışmanın sonrasında otelin lobisinde asılı olan Türk bayrağına tükürdü. Olayı fark eden otel personelleri durumu polise haber verdi. İhbar sonrasında otele giden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr'i gözaltına aldı.

Antalyada Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette tercüman aracılığıyla ifade veren Kerr, işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kerr, ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı. Kerr, işlemlerinin sonrasında Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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