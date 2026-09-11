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Hatay'da depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürülürken, yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşların kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangında konteyner bütünüyle kullanılamaz duruma gelirken, alevlerin diğer konteynerlere sıçraması ekiplerin müdahalesiyle engellendi.

Hatayda depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu
Başlık ResmiHatayda depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

ALEVLER KONTEYNERİ SARDI

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yer alan konteyner kentte yaşandı.

Konteynerden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üstüne bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Hatayda depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu
Başlık ResmiHatayda depremzedelerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

DİĞER KONTEYNERLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, etrafta bulunan diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının sonrasında konteyner kullanılamaz duruma geldi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler bölgede soğutma ve inceleme çalışması yaparken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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