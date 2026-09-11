Şabanoğlu Şaban yıllar sonra geri dönüyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 1977 yapımı Şabanoğlu Şaban, yaklaşık yarım asır sonra yeni bir filmle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin devam hikayesinde bu defa oğlu Ali Sunal başrolde olacak.

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Şabanoğlu Şaban geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre yeni filmin adının "Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban" olacağı belirtilirken, yapım için hazırlıklar devam ediyor. Çekimlerin eylül ayının sonunda başlaması planlanırken, oyuncu kadrosunun geri kalanı için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Ali Sunal

ŞABAN KARAKTERİNİ ALİ SUNAL OYNAYACAK

Yeni yapımın en dikkat çeken ayrıntısı, Şaban karakterinin yıllar sonra yeniden Sunal ailesinden bir isimle beyazperdeye taşınacak olması. Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan karakterinin devam hikayesini oğlu Ali Sunal üstlenecek.

Filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturacak. Yapım, Polat Yağcı ile Arzu Film'in sahibi Ferdi Eğilmez'in ortaklığında hayata geçirilecek. Projenin oyuncu

kadrosundaki diğer isimlerin ise önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

ESKİ FİLMİN TEKRARI OLMAYACAK

Yeni yapımın doğrudan eski filmin tekrarı yerine, ikinci kuşak Şaban'ın hikayesine odaklanacağı ifade ediliyor. Filmin vizyon tarihi konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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