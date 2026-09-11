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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde okul yangını faciası! Bilanço ağırlaşıyor

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde okul yangını faciası! Bilanço ağırlaşıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu’da bir evde başlayıp 2 okula sıçrayan yangında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 29'a yükseldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi’nde bir evde başlayan ve Ujamaa ile Furaha ilkokullarına sıçrayan yangında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 29'a çıktı. Yangında, 4’ü ağır 25 öğrenci de yaralandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde okul yangını faciası! Bilanço ağırlaşıyor
Başlık ResmiKongo Demokratik Cumhuriyeti’nde okul yangını faciası! Bilanço ağırlaşıyor

2 OKUL VE 300'DEN FAZLA EV KÜL OLDU

Ahşaptan inşa edilen 2 okul tamamen yanarken, çevredeki 300’den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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