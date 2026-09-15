Erzurum'da gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor

Erzurum Konaklı'da saha çalışması yapan 2 araştırmacı, araçların kontağı kapalı ve boş vitesteyken kendiliğinden yokuş yukarı tırmandığı yeni bir "gizemli yol" keşfetti. Kentteki meşhur Abdurrahman Gazi güzergahına alternatif niteliğindeki bu rotada araçların, boş viteste yokuş yukarı 60 kilometre hıza kadar ulaştığı tespit edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarında, Konaklı Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yolun, kentteki Abdurrahman Gazi Gizemli Yolu'na benzerliği dikkat çekti.

Erzurum merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yoldaki ilginç durum, emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir'in saha çalışması sırasında fark edildi. İkilinin çalışma sırasında durdurduğu araç, motoru çalışmadığı ve vitesi boşa alındığı halde kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Erzurumda gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor

Durumu fark eden Solmaz ve Özdemir, araçla yolu farklı noktalarda tekrar tekrar denedi. Yapılan denemelerde araçların düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru kendiliğinden ilerlediği ve yüksek hızlara ulaştığı görüldü.

"ERZURUM'A HAYIRLI OLSUN"

Emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz, "Meslektaşım Taner Özdemir arkadaşımla arazi çalışması yaparken duran vasıtamızın birden hareket ettiğini görünce bu durumu keşfettik. Araba hareket edince tekrar tekrar denedik ve gördük ki araba boş vitesteyken bile 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Bu, Taner Özdemir arkadaşımızın tarihçi ve araştırmacı olmasının sonucudur. Erzurum'a hayırlı olsun." dedi.

Erzurumda gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor

Solmaz, "Artık bundan sonra Abdurrahman Gazi'nin civarındaki gizemli yola gidenler, orayı merak edenler burayı da merak edeceklerdir. Dileğimiz odur ki bir taraftan Konaklı Kayak Merkezi'ne gelirken diğer taraftan da böylesi bir gizemli yolun tadını çıkartmaları, onların da deneyimlemeleridir." diye konuştu.

"SAHA ÇALIŞMASI YAPARKEN GİZEMLİ YOLU FARK ETTİK"

Erzurum'un önemli bir gizemini daha ortaya çıkardıklarını belirten araştırmacı-yazar Taner Özdemir, "Konaklı'da kıymetli hocam Gürsoy hocamla birlikte saha çalışması yaparken hemen Konaklı'ya girişteki bu gizemli yolu fark ettik. Aracımızı bıraktığımız zaman, boşa aldığımız zaman aracımız kendiliğinden hareket etti ve belli bir kilometreye kadar da hızı çıktı. Bunu daha sonra dron ile de deneyimledik. Ve bu gizemli yolu hocamın da ifade ettiği gibi Abdurrahman Gazi'deki yola alternatif bir yol olarak ortaya çıkardık. İnşallah Erzurum turizmi açısından önemli bir şeye öncü olmuşuzdur. Böyle gizemli yolları merak edenleri Konaklı'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir

200 METRELİK YOLDA ARAÇLAR YOKUŞ YUKARI ÇIKIYOR

Erzurum'da daha önce de Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahındaki yaklaşık 200 metrelik yol kesiminde benzer bir durum yaşanıyor. Araçların motoru kapalı ve vitesi boştayken yokuş yukarı ilerlediği etkisi veren yol, kentte merak edilen turistik noktalardan biri olarak biliniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palandöken Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPalandöken

Haberle İlgili Daha Fazlası