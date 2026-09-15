Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Erzurum'da gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Erzurum Konaklı'da saha çalışması yapan 2 araştırmacı, araçların kontağı kapalı ve boş vitesteyken kendiliğinden yokuş yukarı tırmandığı yeni bir "gizemli yol" keşfetti. Kentteki meşhur Abdurrahman Gazi güzergahına alternatif niteliğindeki bu rotada araçların, boş viteste yokuş yukarı 60 kilometre hıza kadar ulaştığı tespit edildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarında, Konaklı Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yolun, kentteki Abdurrahman Gazi Gizemli Yolu'na benzerliği dikkat çekti.

Erzurum merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yoldaki ilginç durum, emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir'in saha çalışması sırasında fark edildi. İkilinin çalışma sırasında durdurduğu araç, motoru çalışmadığı ve vitesi boşa alındığı halde kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Erzurumda gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor
Başlık ResmiErzurumda gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor

Durumu fark eden Solmaz ve Özdemir, araçla yolu farklı noktalarda tekrar tekrar denedi. Yapılan denemelerde araçların düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru kendiliğinden ilerlediği ve yüksek hızlara ulaştığı görüldü.

"ERZURUM'A HAYIRLI OLSUN"

Emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz, "Meslektaşım Taner Özdemir arkadaşımla arazi çalışması yaparken duran vasıtamızın birden hareket ettiğini görünce bu durumu keşfettik. Araba hareket edince tekrar tekrar denedik ve gördük ki araba boş vitesteyken bile 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Bu, Taner Özdemir arkadaşımızın tarihçi ve araştırmacı olmasının sonucudur. Erzurum'a hayırlı olsun." dedi.

Erzurumda gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor
Başlık ResmiErzurumda gizemli yol! Araçlar vites boştayken yokuş yukarı çıkıyor

Solmaz, "Artık bundan sonra Abdurrahman Gazi'nin civarındaki gizemli yola gidenler, orayı merak edenler burayı da merak edeceklerdir. Dileğimiz odur ki bir taraftan Konaklı Kayak Merkezi'ne gelirken diğer taraftan da böylesi bir gizemli yolun tadını çıkartmaları, onların da deneyimlemeleridir." diye konuştu.

"SAHA ÇALIŞMASI YAPARKEN GİZEMLİ YOLU FARK ETTİK"

Erzurum'un önemli bir gizemini daha ortaya çıkardıklarını belirten araştırmacı-yazar Taner Özdemir, "Konaklı'da kıymetli hocam Gürsoy hocamla birlikte saha çalışması yaparken hemen Konaklı'ya girişteki bu gizemli yolu fark ettik. Aracımızı bıraktığımız zaman, boşa aldığımız zaman aracımız kendiliğinden hareket etti ve belli bir kilometreye kadar da hızı çıktı. Bunu daha sonra dron ile de deneyimledik. Ve bu gizemli yolu hocamın da ifade ettiği gibi Abdurrahman Gazi'deki yola alternatif bir yol olarak ortaya çıkardık. İnşallah Erzurum turizmi açısından önemli bir şeye öncü olmuşuzdur. Böyle gizemli yolları merak edenleri Konaklı'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir
Başlık ResmiEmekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir

200 METRELİK YOLDA ARAÇLAR YOKUŞ YUKARI ÇIKIYOR

Erzurum'da daha önce de Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahındaki yaklaşık 200 metrelik yol kesiminde benzer bir durum yaşanıyor. Araçların motoru kapalı ve vitesi boştayken yokuş yukarı ilerlediği etkisi veren yol, kentte merak edilen turistik noktalardan biri olarak biliniyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palandöken
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
SADECE
SADECE "TESADÜF" DEDİLER
Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine Kozinoğlu sorusu
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
TÜRKİYE'YE SKANDAL TEKLİF
Erdoğan'ın Şam’a gitme hazırlıkları planlarını bozdu!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
"BUNU NASIL YAPTIN?"
Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor
ESNAF
ESNAF "MECBURUZ" DİYOR!
Online platformlar işletme kârına ortak
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
SU ŞEHRİNDE SUYA BÜYÜK ZAM
1 TL'den satılıyordu, şimdi fiyatı doğal gazı geçti
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
ARDA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET!
Paylaşılan kareler kısa sürede gündem oldu
5 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
5 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altın yatırımcısını üzen 4 gelişme
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Guardiola ve Flick’i geride bıraktı
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI!
NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Trabzonspor’da Stefano Pioli sesleri
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
YAVAŞ'IN BÜYÜK ÇIKMAZI
Siyasi hesabı neden hâlâ belirsiz?
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
ABD'DEN AÇIKLAMA VAR
Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı!
"GÜZEL GELİŞMELER VAR"
Mekke Antlaşması için dikkat çeken mesaj
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
FENER'DE KAN KAYBI SÜRDÜ
Gaziantep FK'ya takıldı, zirveyle fark 6'ya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD uzayda silah konuşlandırdı! Çin ve Rusya'ya ilginç mesaj gönderildi
ABD uzayda silah konuşlandırdı! Çin ve Rusya'ya ilginç mesaj gönderildi
Kaydet
Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Motosikletiyle kaza yapan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaydet
Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı
Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.