Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süreci 2 günde tamamlanacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman bitecek? Geç başvuru ücreti ne kadar ödenecek?

ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de uygulanacak.KPSS Ortaöğretim’e başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınmıştı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı devam ediyor. İlgili tarihlerde başvuru yapamayan adaylar bugün itibari ile müracaatlarını tamamlayabilecek.

KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı! Geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan geç başvuru kılavuzunda sürece ilişkin ayrıntılar paylaşılmıştı. Kılavuza göre, KPSS ortaöğretim geç başvuruları 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Geç başvuru sürecinde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. Buna göre 800 + 400 = 1200 TL'lik başvuru ücretinin ödenmesi gerekecek.

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