Erdoğan'ın Rize'deki sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" açıklaması erken seçim tartışmalarını gündeme getirirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuya ilişkin net mesaj geldi. Çelik, söz konusu ifadelerin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, "Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözlerinin erken seçim sinyali olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın sözlerinin erken seçim mesajı olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma tarzının doğru anlaşılması gerektiğini belirtti.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz’ gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Bazen bir seçimi kazanıp seçimden yeni çıkıp, 1 ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde sayın Cumhurbaşkanımızın ‘önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz?’ dediğini hatırlıyorum. Kendisinin yetişme biçim, siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi yönündedir" dedi.

"Dolayısıyla Rize’de vatandaşlarımızı gördüğünde, onların desteklerini duyduğunda ve teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği bir cümledir" diyen Çelik, "Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" ifadelerini kullandı.

"YENİ ANAYASA GELECEK NESİLLERE KARŞI BORCUMUZDUR"

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüne de değinen Çelik, darbenin siyasi ve toplumsal hayatta açtığı yaraların tamamen kapanmadığını belirtti. Çelik, Türkiye'nin önünde yeni bir anayasa yapma görevi bulunduğunu belirterek, "Siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır, bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur" dedi.

Çelik, yeni anayasanın yalnızca maddelerin değiştirilmesi anlamına gelmediğini, öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasa yapılması gerektiğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

Bölgedeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadıklarını belirtti. Çelik, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda dayanışma mesajı verdi.

Bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açacak kaos ve kargaşalardan uzak durulması gerektiğini belirten Çelik, Irak hükümetinin saldırıları kınamasını ve sorumluların ortaya çıkarılması için gösterdiği girişimi de olumlu bulduklarını söyledi.

Erdoğanın Rizedeki sözleri gündem olmuştu! AK Partiden erken seçim açıklaması

"TÜRKİYE'YE GÜÇ GÖSTERİSİ YOLUYLA VERİLECEK HİÇBİR MESAJ YOKTUR"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Çelik, taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Türkiye'nin sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirten Çelik, "Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN GKRY KARARINA TEPKİ

Çelik, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl süreyle uzatmasını da eleştirdi. Bu kararın adadaki iki taraf arasındaki güveni daha da aşındırabilecek sonuçlar doğurabileceğini belirten Çelik, Türkiye'nin KKTC'nin güvenliği ile Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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