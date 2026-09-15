Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Erdoğan'ın Rize'deki sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Erdoğan'ın Rize'deki sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" açıklaması erken seçim tartışmalarını gündeme getirirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuya ilişkin net mesaj geldi. Çelik, söz konusu ifadelerin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, "Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözlerinin erken seçim sinyali olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın sözlerinin erken seçim mesajı olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma tarzının doğru anlaşılması gerektiğini belirtti.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz’ gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Bazen bir seçimi kazanıp seçimden yeni çıkıp, 1 ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde sayın Cumhurbaşkanımızın ‘önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz?’ dediğini hatırlıyorum. Kendisinin yetişme biçim, siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi yönündedir" dedi.

"Dolayısıyla Rize’de vatandaşlarımızı gördüğünde, onların desteklerini duyduğunda ve teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği bir cümledir" diyen Çelik, "Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
AK Parti
POLİTİKA

AK Parti'den vali-vekil gerilimine “iletişim kazası” yorumu

"YENİ ANAYASA GELECEK NESİLLERE KARŞI BORCUMUZDUR"

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüne de değinen Çelik, darbenin siyasi ve toplumsal hayatta açtığı yaraların tamamen kapanmadığını belirtti. Çelik, Türkiye'nin önünde yeni bir anayasa yapma görevi bulunduğunu belirterek, "Siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır, bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur" dedi.

Çelik, yeni anayasanın yalnızca maddelerin değiştirilmesi anlamına gelmediğini, öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasa yapılması gerektiğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

Bölgedeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadıklarını belirtti. Çelik, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda dayanışma mesajı verdi.

Bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açacak kaos ve kargaşalardan uzak durulması gerektiğini belirten Çelik, Irak hükümetinin saldırıları kınamasını ve sorumluların ortaya çıkarılması için gösterdiği girişimi de olumlu bulduklarını söyledi.

Erdoğanın Rizedeki sözleri gündem olmuştu! AK Partiden erken seçim açıklaması
Başlık ResmiErdoğanın Rizedeki sözleri gündem olmuştu! AK Partiden erken seçim açıklaması

"TÜRKİYE'YE GÜÇ GÖSTERİSİ YOLUYLA VERİLECEK HİÇBİR MESAJ YOKTUR"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Çelik, taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Türkiye'nin sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirten Çelik, "Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN GKRY KARARINA TEPKİ

Çelik, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl süreyle uzatmasını da eleştirdi. Bu kararın adadaki iki taraf arasındaki güveni daha da aşındırabilecek sonuçlar doğurabileceğini belirten Çelik, Türkiye'nin KKTC'nin güvenliği ile Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI"
AK Partili vekilin koruma talebine ilişkin soruya cevap
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
"ALLAH'A NASIL HESAP VERİRİM?"
Engelli gençle duygulandıran sohbet
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
YENİ PARTİLİ VEKİLE YALANLAMA
YENİ PARTİLİ VEKİLE YALANLAMA
"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti!
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
Fransızlar, Marsilya maçını böyle değerlendirdi
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
"GÖSTERİŞ MERAKLISIYDI"
İfadesi "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak!
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Revolut'u sahte e-postayla kandırdılar!
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
ADAYLIKTA ENGEL YOK
ADAYLIKTA ENGEL YOK
AK Parti'den dikkat çeken seçim açıklaması
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Emeklilik fonlarının avantaj/dezavantajları neler?
Emeklilik fonlarının avantaj/dezavantajları neler?
Kaydet
Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?
Kaydet
42 tonluk elektrikli dev sahnede! Dizel rakiplerine meydan okuyor
42 tonluk elektrikli dev! Dizel rakiplerine meydan okuyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.