Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe'de geri sayım: Bahisten ceza alan Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe'de geri sayım: Bahisten ceza alan Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor
Başlık ResmiFenerbahçede geri sayım: Bahisten ceza alan Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sahalara dönüşü için geri sayıma geçildi. Tahkim Kurulu'nun bahis eylemi gerekçesiyle PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdiği 32 yaşındaki futbolcu, 1 Ekim'de sahalara dönecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

PFDK'nın "bahis eylemi" gerekçesiyle verdiği hak mahrumiyeti cezası (Tahkim Kurulu 6 aya indirdi) nedeniyle takımından ayrı kalan Mert Hakan Yandaş, sahalara dönmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Cezası 1 Ekim Perşembe günü sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'deki forma rekabetinin de artması bekleniyor.

Mert Hakan Yandaş, son resmi maçına 28 Mart 2025'te çıktı.
Başlık ResmiMert Hakan Yandaş, son resmi maçına 28 Mart 2025'te çıktı.



Mert Hakan Yandaş'ın milli aranın ardından yeniden kadroya dahil olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın orta saha tercihlerindeki alternatifleri de artıracak.

ÖNERİLEN HABERLER
Aziz Yıldırım
SPOR

Aziz Yıldırım'dan ünlü yorumcuya yaylım ateşi! "Önce çık, bunun hesabını ver"
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
Kasım 2021 sonrası en sert düşüş
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
G.Saray'dan 7 ayda gitti: 7 ülke, 11 takım gezdi
‘İKİNCİ EL’ REKORU!
‘İKİNCİ EL’ REKORU!
Aylık satışlar 600 bin adedi aştı
'ADAM GİBİ ADAM'
'ADAM GİBİ ADAM'
Yıldırım'dan Trabzon’un yeni hocasına övgü yağmuru
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
GÜNLERDİR ARANIYORDU!
GÜNLERDİR ARANIYORDU!
Kolombiya'da uçağı düşen Türk iş adamının izine ulaşıldı
FED SONRASI ALTINI NE BEKLİYOR?
FED SONRASI ALTINI NE BEKLİYOR?
Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
Italiano, Marsilya'yı gözüne kestirdi
SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
Hastayız ama farkında değiliz
"GÖREVİM ARKASINDA DURMAKTI"
Menderes’in duruşmalarına tanık oldu, o günleri anlattı
GÜLLÜ İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ
GÜLLÜ İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ
"Vicdan azabı çekiyorum" diyerek anlattı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Piyasalardaki temerrüt paniğinin nedeni belli oldu! Finansal İstikrar Komitesi açıkladı
Piyasalardaki temerrüt paniğinin nedeni belli oldu! Finansal İstikrar Komitesi açıkladı
Kaydet
Tüccarlar alım yapmıyor! Fiyatı 100 liradan 70 liraya kadar geriledi
Tüccarlar alım yapmıyor! Fiyatı 100 liradan 70 liraya kadar geriledi
Kaydet
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 3 kritik isim gözaltında, Hasan Atilla Uğur da ifade verecek
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.