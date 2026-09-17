Fenerbahçe'de geri sayım: Bahisten ceza alan Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sahalara dönüşü için geri sayıma geçildi. Tahkim Kurulu'nun bahis eylemi gerekçesiyle PFDK tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdiği 32 yaşındaki futbolcu, 1 Ekim'de sahalara dönecek.
PFDK'nın "bahis eylemi" gerekçesiyle verdiği hak mahrumiyeti cezası (Tahkim Kurulu 6 aya indirdi) nedeniyle takımından ayrı kalan Mert Hakan Yandaş, sahalara dönmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Cezası 1 Ekim Perşembe günü sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'deki forma rekabetinin de artması bekleniyor.
Mert Hakan Yandaş'ın milli aranın ardından yeniden kadroya dahil olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın orta saha tercihlerindeki alternatifleri de artıracak.